Londrina/FEL/IPEC leva mais de 60 atletas ao Torneio da FAP em Maringá

Objetivo é aproveitar primeira competição da temporada para ganhar ritmo e melhorar marcas

Em busca de ritmo de competição, a equipe Londrina/FEL/IPEC leva mais de 60 atletas para o Torneio FAP 3, que será realizado amanhã (7), no complexo esportivo Willie Davids, em Maringá. Será a primeira oportunidade que o grupo terá para levar para a pista o que tem feito nos treinamentos desde o início da temporada. A programação do torneio terá início às 8 horas e a última prova está marcada para as 17h50.

A edição deste sábado terá disputas nas categorias sub-18, sub-20, sub-23 e adulto, abrindo oportunidades para que boa parte dos atletas possam competir e buscar ritmo visando a sequência da temporada. É o caso, por exemplo, da velocista Júlia Ribeiro, que compete nos 400 e 800 metros. Com apenas seis meses de equipe, ela já mostra potencial e vai competir na categoria sub-18 para buscar experiência. “A gente vem fazendo bons treinos e será uma possibilidade boa de teste”, avaliou a jovem.

Atual campeã estadual e recordista paranaense no arremesso de peso, Livia Avancini, de 28 anos, também quer aproveitar a chance para tentar melhorar suas marcas. “Estamos conseguindo fazer um bom início de temporada, com uma evolução legal nos treinos e é hora de levar isso pra competição. É importante esse momento”, ressaltou a atleta.

O Torneio FAP, organizado pela Federação de Atletismo do Paraná, é uma competição já tradicional no calendário da modalidade no estado. Geralmente realizado no início da temporada, eles servem para que as equipes possam dar rodagem a seus atletas para os objetivos maiores da temporada. “E é uma ocasião de muito valor nessa preparação. Os atletas estão há quase dois meses apenas treinando e não veem a hora de competir. Também temos alguns atletas que estão iniciando na modalidade e precisam desse momento para irem se ambientando com as competições”, pontuou a técnica Silvana Vieira.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL).