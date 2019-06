Londrina/FEL/IPEC leva seus destaques a competição em SP

Catorze integrantes do time londrinense deixam o descanso de lado no feriado prolongado para tentar melhorar suas marcas

O feriadão prolongado será de muito suor para 14 atletas da equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo. O grupo participa no sábado do Circuito Paulista, que será disputado no sábado em São Bernardo do Campo (SP). A competição terá disputas nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16. A delegação parte para o interior paulista nesta sexta-feira (21).

Em jogo no estado vizinho a meta que resume a carreira destes jovens: a busca incessante por melhorias de tempos e marcas, visando posições de destaque nos rankings nacionais. Giovanna Nogueira Vespero (Colégio Ética), Gabriela Tardivo e Júlia Barbosa sabem bem o que é isso. Ainda novas elas já estão entre as melhores do país em suas provas e dedicam empenho diário sonhando com voos mais altos.

“A gente sabe que todas as competições são importantes. Nos dedicamos dia a dia intensamente, por que sabemos que só assim teremos condições de crescermos como atleta. Não tem segredo, cada competição é uma chance de fazer melhor e aprender também, já que ainda estamos no início”, comentou Giovanna, líder do ranking nacional sub-16 no arremesso de peso, prova de sua especialidade.

Gabriela Tardivo, eleita melhor atleta do Brasileiro Sub-16 no ano passado, lidera o ranking nacional na prova dos 1000 metros com obstáculos. A jovem de 15 anos é uma das favoritas ao pódio no torneio paulista nos 1000 metros rasos, prova na qual ela detém a segunda melhor marca do pais em sua categoria – 3min09seg23. “Estamos trabalhando em cima de melhorar a marca e ganhar sequência para as competições maiores que virão no segundo semestre”, projetou a jovem treinada por Cristiano Ribeiro.

Campeã sul-mato grossense sub-18 há uma semana, Júlia Barbosa é a dona da melhor marca do lançamento do disco sub-16 em 2019, com 42,30 metros.

O técnico Gilberto Miranda reforça que o torneio em solo paulista será um bom teste para a evolução do trio. “Será um torneio de bom nível técnico, com bons atletas. Importante para elas irem ganhando corpo como atletas e ganhar ritmo pensando no que virá no segundo semestre”, observou o treinador.

A expectativa é de que o Circuito Paulista reúna cerca de 400 atletas no Complexo de Excelência em Atletismo Professor Osvaldo Terra da Silva, em São Bernardo do Campo.

