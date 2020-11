Londrina/FEL/IPEC mostra força e brilha no Bra Sub-20

Equipe foi terceira colocada entre as mulheres e quarta no geral, fazendo frente aos grandes times do atletismo nacional

A equipe Londrina/FEL/IPEC alcançou mais um grande resultado no último final de semana ao conquistar a terceira colocação entre as equipes no naipe feminino e a quarta posição geral no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20. A competição disputada em Bragança Paulista reuniu 95 clubes de 18 estados mais o Distrito Federal e 503 atletas.

A competição ficou marcada pelo alto nível técnico demonstrado pelos atletas. E a equipe londrinense mostrou mais uma vez sua força ao conquistar seis medalhas, sendo três pratas e três bronzes.

"Diante de todas as adversidades que estamos enfrentando nesse período de pandemia, conseguimos com um planejamento inteligente alcançar os objetivos traçados. Em comparação com outras grandes equipes, tivemos de esperar um pouco mais para poder retomar os treinos de forma normal e específicos, mas o resultado comprova o quanto somos fortes dentro e fora das pistas", comentou Silvana Vieira, coordenadora técnica da equipe.

A equipe Londrina/FEL/IPEC levou ao evento uma delegação com 36 pessoas, sendo 28 atletas. O grupo renovado, formado em sua maioria por atletas ainda pertencentes à categoria sub-18, conseguiu se superar e conquistou grandes resultados individuais. Giovanna Aparecida Venâncio foi o grande destaque, com duas medalhas: prata no lançamento do disco e bronze no arremesso de peso.

“Estou muito feliz com essas conquistas. São minhas primeiras medalhas em campeonato brasileiros e vão ficar marcadas para sempre. Agora é seguir treinando muito para melhorar as marcas”, comentou a jovem de 18 anos, que está no projeto há três anos.

Camila Irene Abílio, prata no lançamento do martelo, Maria Eduarda Barbosa, prata no salto em altura e Julia Barbosa, bronze no lançamento do disco, também representaram a equipe de Londrina no pódio e ajudaram o time a conquistar o expressivo terceiro posto entre as mulheres. Vítor Oliveira foi bronze nos 5000 metros rasos.

No geral, a equipe londrinense somou 97 pontos e ficou com a quarta colocação geral no campeonato. "Nosso trabalho vem mostrando uma grande consistência, e a conquista de grandes resultados recentes é uma amostra disso. Fruto de planejamento, muita dedicação e apoio de parceiros e patrocinadores. Mais uma vez estão todos de parabéns pela entrega e comprometimento e um agradecimento especial a parceiros e patrocinadores”, ressaltou o gestor Gilberto Miranda.

Em 2019, a equipe de Londrina já havia conquistado o título brasileiro interclubes sub-18 e o vice no nacional sub-16.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Classificação final - equipe feminino:

1º lugar: Orcampi Campinas

2º lugar: AD Centro Olímpico - São Paulo

3º lugar: Londrina/FEL/IPEC

Classificação final - equipe geral:

1º lugar: Orcampi Campinas

2º lugar: AD Centro Olímpico - São Paulo

3º lugar: SESI - São Paulo

4º lugar: Londrina/FEL/IPEC

Medalhistas Londrina/FEL/IPEC no Brasileiro Sub-20:

Giovanna Aparecida Venâncio

Prata no lançamento do disco

Bronze no arremesso do peso

Camila Irene Abílio

Prata no lançamento do martelo

Maria Eduarda Barbosa:

Prata no salto em altura

Julia Barbosa

Bronze no lançamento do disco

Vitor de Oliveira Silva

Bronze nos 5000 metros rasos