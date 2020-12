Londrina/FEL/IPEC no topo do GP Brasil

Equipe também foi destaque no Campeonato Paulista com mais de 50 medalhas em três categorias

Destaques da equipe Londrina/FEL/IPEC, Tatiane Raquel Silva e Livia Avancini mostraram por que estão entre as melhores atletas de sua prova no Brasil na atualidade. No Grande Prêmio Brasil de Atletismo, realizado neste final de semana em São Paulo, a primeira levou o título nos 3000 metros com obstáculos, enquanto a segunda ficou com a quinta colocação no arremesso de peso.

Tatiane Raquel Silva enfrentou uma prova dura, com duas adversárias quenianas a argentina Belen Casetta, uma de suas principais rivais na América do Sul. Nas últimas voltas conseguiu abrir vantagem e levar o ouro. “Foi uma boa prova, de alto nível. Estou muito contente com o desempenho e agora é seguir forte, sempre pensando melhorar essa marca”, disse a atual número 1 do ranking nacional, que venceu a prova com o tempo de 10min05seg03.

De quebra, além da vitória, Tatiane Raquel somou pontos importantes na luta para se manter na lista das atletas que se garantem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem.

No arremesso de peso, Livia Avancini encarou grandes nomes da prova, como a brasileira Geisa Arcanjo, atual primeira colocada do ranking nacional, e a portuguesa Auriol Dongmo, dona da melhor marca do mundo hoje. As duas dominaram a prova, com a estrangeira em primeiro. Livia foi a quinta.

“Claro que a gente sempre pensa em brigar na frente, mas estou feliz com o resultado. Poder voltar a competir em alto nível depois de um ano conturbado, ao lado de grandes atletas, foi muito importante nesse momento. Fiquei perto de melhorar minha marca e agora é focar no Troféu Brasil”, analisou a atleta, que marcou 16m58 no seu melhor arremesso na prova.

O foco da dupla agora se volta para o Troféu Brasil de atletismo, a principal competição do atletismo nacional, que começa já na próxima quinta-feira (10), também em São Paulo. Tatiane buscará o bicampeonato em sua prova, enquanto Livia mira a quinta medalha consecutiva na competição.

Campeonato Paulista Sub-16, Sub-18 e Sub-23

A equipe Londrina/FEL/IPEC fez bonito em sua participação no Campeonato Paulista, nas categorias Sub-16, Sub-18 e Sub-23. Com 40 atletas inscritos, o time londrinense alcançou mais de 50 medalhas nas três competições.

Destaque para a nova safra da categoria Sub-16, que brilhou com medalhas e recordes. Luis Felipe Abilio Barbosa subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria sub-16 com direito a novo recorde paranaense no lançamento do martelo: 64,04 metros. Bianca Cristine de Souza venceu os 1000 metros com obstáculos e Kauã Henrique de Lima Oliveira foi segundo nos 1000 metros com obstáculos e terceiro colocado nos 1000 metros rasos e 2000 metros com obstáculos. No Sub-18, destaque para Júlia Ribeiro, vencedora dos 400 metros rasos.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp