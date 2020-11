Londrina/FEL/IPEC se prepara para maratona e mira Brasileiro Sub-18

A equipe Londrina/FEL/IPEC se prepara para enfrentar uma verdadeira maratona de competições nos próximos 35 dias. Serão seis campeonatos. Sequência vai exigir muito não só da parte física, como também da psicológica de atletas e comissão técnica. Por isso, a ordem é concentração e entrega total para buscar os melhores resultados possíveis e fechar a temporada em alta.

“A gente sabe que será um desafio grande. Além dos treinos e do preparo psicológico, temos também a questão logística e burocrática, que também é importante e pode nos ajudar dentro das pistas. Então é um momento em que pedimos um pouco mais de concentração e dedicação de todos para fecharmos bem a temporada”, destacou o gestor e treinador Gilberto Miranda.

E a dura sequência de competições já começa com um grande desafio: o Campeonato Brasileiro Sub-18, que será realizado no próximo final de semana – de sexta a domingo – em Bragança Paulista (SP), onde está localizado o Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA).

O time londrinense viaja ao torneio com uma delegação formada por 34 pessoas, sendo 26 atletas. Atual campeã geral da competição, a equipe almeja novamente um lugar entre os três primeiros colocados no naipe feminino. E para isso aposta em alguns de seus principais destaques.

Júlia Barbosa é a atual campeã brasileira da categoria no lançamento do disco e uma das candidatas ao pódio em Bragança Paulista. “Estou muito confiante. Temos treinado muito bem e espero poder colocar em prática tudo isso lá na competição. Teremos grandes adversárias, mas vamos para a briga também”, projetou a jovem.

Medalhistas de prata no Brasileiro Sub-20, há 10 dias, Camila Irene Abílio e Maria Eduarda Ferreira Barbosa também aparecem bem cotadas no lançamento do martelo e salto em altura, respectivamente. Gabriela Tardivo, que vai competir nos 1500 metros e 2000 metros com obstáculos, Giovanna Nogueira Vespero, no arremesso de peso e lançamento do martelo, e Nicole Braz Domene, dos 100 metros e 200 metros.

“São todas atletas que vem sendo destaques desde 2018 nas categorias sub-16 e sub-18 e com convocações para seleções brasileiras escolares”, ressaltou Miranda. “Vamos com uma equipe bem nova, com muitos atletas nascidos em 2004 e 2005. Acredito que teremos boa participação no feminino, já que é a categoria que temos trabalhado com objetivo do futuro”, acrescentou o treinador.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Sequência de campeonatos da equipe Londrina/FEL/IPEC:

Brasileiro Sub-18

De 20 a 22 de novembro

Bragança Paulista (SP)

Grande Prêmio Brasil de Atletismo

6 de dezembro

São Paulo (SP)

Troféu Brasil de Atletismo

10 a 13 de dezembro

São Paulo (SP)

GP de Atletismo da Argentina

19 de dezembro

Buenos Aires

Campeonato Estadual Paulista sub-16 e sub-18

12 de dezembro

Campinas (SP)

Campeonato Brasileiro Sub-23

17 e 18 de dezembro

São Paulo (SP)

