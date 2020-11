Londrina/FEL/IPEC sonha com bons resultados no Brasileiro Sub-20

Competição reúne as principais equipes e atletas do país em Bragança Paulista (SP), até domingo

A equipe Londrina/FEL/IPEC terá seu grande desafio na temporada 2020 a partir de hoje, no Campeonato Brasileiro Sub-20, que será disputado no estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista (SP). Será o retorno do time às competições nacionais na retomada do calendário. O torneio vai até domingo e reunirá 503 atletas de 18 Estados e do Distrito Federal.

A equipe londrinense terá 28 atletas nas disputas. E vive a expectativa de alcançar bons resultados e manter o desempenho expressivo em nacionais – foi campeã brasileira sub-18 e vice sub-16 em 2019. “Acredito que temos boas condições de brigar pelas primeiras posições. Será uma competição muito forte, um desafio grande para todos neste momento, mas estão todos com muita vontade de vencer”, destacou o técnico Gilberto Miranda.

Atual campeão brasileiro sub-18, Héber de Lima Santos é uma das apostas de medalha no nacional. Ele espera brilhar mais uma vez no lançamento do martelo. “Conseguimos treinar muito bem e evoluir nas últimas semanas, com as competições que serviram de teste também. Espero poder dar meu melhor e conseguir um bom resultado”, comentou o jovem.

Também das provas de lançamentos e arremessos vêm outra candidata à medalha da equipe de Londrina: Giovanna Aparecida Venâncio. Segunda colocada no ranking nacional sub-20 do arremesso de peso, a atleta sonha com sua primeira medalha em um Brasileiro. “É um objetivo grande. Vivo um bom momento e espero concretizar esse sonho e trazer essa medalha para Londrina”, projetou.

Considerada uma das grandes apostas do lançamento do disco nacional, Júlia Barbosa também aparece com boas chances de levar a equipe londrinense ao pódio em Bragança Paulista. A jovem é a atual campeã brasileira sub-16 e sub-18 no lançamento do disco. Vítor Oliveira, que compete nos 3000 e 5000 metros, é mais um destaque que pode sonhar com o pódio.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp