Londrina/FEL/IPEC tem 4 classificados para Jogos Escolares da Juventude

Tradicional formadora de atletas, a equipe Londrina/FEL/IPEC terá quatro representantes nos Jogos Escolares da Juventude. A maior competição estudantil nacional será realizada entre os dias 1 e 15 de dezembro, em Aracaju (SE), com a presença de mais de 4 mil alunos-atletas de todo o Brasil.

Giovanna Nogueira Vespero (arremesso do peso), Kauã Henrique Lima Ribeiro Oliveira (3000 metros) e Júlia Aparecida Rocha Ribeiro (200 metros e 400 metros), todos representando o Colégio Ética de Londrina, parceiro do Projeto Londrina Atletismo há seis temporadas, obtiveram suas classificações ao vencerem suas provas na fase final dos Jogos Escolares do Paraná, realizada no último final de semana, em Cascavel. Além do trio, Gabriela de Freitas Tardivo também se garantiu com as vitórias nos 3000 metros com obstáculos e 800 metros. Somente os campeões de cada prova garantiram vaga direta para a competição nacional.

No total, os atletas do time londrinense conquistaram 16 medalhas, sendo seis ouros, quatro pratas e seis bronzes.

A presença da equipe em edições dos Jogos Escolares da Juventude já se tornou tradição, já que nas últimas temporadas, ao menos um representante do time londrinense esteve na maior competição estudantil brasileira. Giovanna Nogueira e Gabriela Tardivo vão participar pela terceira vez consecutiva.

O técnico Gilberto Miranda celebrou as classificações. “Nesse trabalho de formação que desenvolvemos há muitos anos, é um ponto importante que os atletas participem de competições como essa, onde estarão os melhores do Brasil da categoria em cada prova no Brasil. É uma experiência importante para o desenvolvimento deles como atletas e também como estudantes”, apontou o treinador.

Ele ainda ressaltou a importância da parceria com o Colégio Ética nesse trabalho. “O Ética é um parceiro fundamental, pois esse apoio é um diferencial para alcançarmos estes resultados na pista. Nos últimos anos temos obtido conquistas expressivas graças a essa parceria”, destacou Miranda.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp