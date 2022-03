Londrina/FEL/IPEC tem quatro convocados para defender seleção no Pan de cross

As atletas Gabriela Tardivo, Samara Santos Caetano e Bianca Davi, e o técnico Cristiano Ribeiro vão defender o time verde e amarelo na competição do próximo domingo

A equipe Londrina/FEL/IPEC terá quatro representantes na seleção brasileira de cross country que disputa no próximo dia 27 o Campeonato Sul-Americano e Pan-Americano da modalidade, em Serra (ES). Gabriela Tardivo, Samara Caetano, Bianca Davi e o técnico Cristiano Ribeiro foram convocados oficialmente pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e vão integrar a delegação verde e amarela em solo capixaba.

Gabriela Tardivo venceu a prova dos 6 quilômetros na seletiva nacional, disputada também no Espírito Santo no último dia 13 e é uma das apostas de medalha para o Brasil. “Temos feito uma preparação bastante intensa voltada para essa competição e espero que possamos novamente conquistar um bom resultado para o Brasil e para a equipe também”, falou a jovem de 17 anos.

Sexta e sétima colocadas na prova dos 4 quilômetros da categoria sub-18, Samara Santos Caetano e Bianca Davi de Souza vão representar o Brasil pela primeira vez na seleção de cross country. “Feliz com essa oportunidade. Conhecemos o percurso e isso pode ser uma vantagem, mas será uma prova difícil. É concentrar e tentar fazer o nosso melhor”, comentou Bianca.

Com as quatro convocações, o projeto Londrina Atletismo inicia o ano em destaque e já chega a 10 chamados para seleções em 2022. Antes, já haviam sido convocadas a técnica Silvana Vieira e a arremessadora do peso Livia Avancini para o Sul-Americano e Mundial Indoor, Tatiane Raquel Silva e Gabriela Tardivo para o Sula Indoor.

Além de presenças constantes de atletas em seleções em todas as categorias, a equipe Londrina/FEL/IPEC também vem mostrando a força da sua comissão técnica. Dessa vez, Cristiano Ribeiro, técnico de Gabriela Tardivo e Samara Caetano, foi lembrado.

Para o técnico Gilberto Miranda, as convocações mostram a representatividade da equipe no cenário nacional atualmente. “Acredito muito que os resultados conquistados nos últimos anos trouxeram uma maior visibilidade ao nosso trabalho e isso é fruto da dedicação de toda uma equipe. Hoje nosso projeto é referência para todo o Brasil”, ressaltou o treinador.

