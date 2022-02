Londrina: Fundação de Esportes registra maior número de projetos inscritos na história do Feipe

Com 104 inscrições, esta é a maior quantidade de projetos protocolados em um único edital de seleção do Feipe, criado em 2002; já foram investidos cerca de R$ 30 milhões desde 2017, início da gestão Marcelo Belinati

O edital mais recente do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe 2022) registrou o maior número de inscritos para um mesmo edital, marca histórica do programa criado há 20 anos pela Prefeitura de Londrina. O edital de 2022 abriu inscrições no início de janeiro e contabilizou 104 projetos protocolados, referentes a diversas modalidades e categorias que pleiteiam recursos financeiros repassados pela Fundação de Esportes (FEL), órgão responsável pela gestão do Feipe. A marca, inédita, supera o recorde anterior de 99 projetos inscritos em 2021.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, afirmou que o recorde de inscritos em um mesmo edital do FEIPE demonstra que há uma evolução da comunidade esportiva, bem como dos mecanismos de organização, divulgação e orientações feitas pelo corpo gestor do programa. “Esse resultado é expressivo, de grande importância e nos anima, pois mostra que estamos no caminho certo, nos aprimorando no sentido de capacitar melhor não apenas os administradores dos projetos, mas também os técnicos e demais profissionais envolvidos. A divulgação ampla do edital com palestras e conscientizações junto às instituições, bem como orientações quanto à forma correta de inscrição, geram o aumento da procura e concorrência no Feipe”, destacou.

Criado em 2002, a partir da Lei Municipal n° 8.985, o Feipe é um instrumento de incentivo à prática de esportes em Londrina, valorizando e fortalecendo os projetos locais. O primeiro edital foi aberto no ano de 2004, com início dos repasses em 2005. Desde então, em todos os anos foram abertos editais do Feipe. Para isso, a Prefeitura destina recursos, via FEL, aos projetos selecionados. As entidades interessadas em concorrer ao benefício apresentam suas propostas e, após análise e habilitação, tornam-se aptas para firmar convênios com o Município.

Desde o início da gestão do prefeito Marcelo Belinati, em 2017, Londrina já teve investimento aproximado de R$ 30 milhões pelo Feipe, incluindo o edital de 2022. Esse montante foi repassado diretamente a centenas de projetos contemplados. Desde seu início, o Feipe beneficiou milhares de jovens atletas, atletas adultos, paratletas, técnicos e comissão técnica. São beneficiados projetos desde a iniciação esportiva até as modalidades adultas e de alto rendimento, além do incentivo a ligas amadoras, esportes para pessoas com deficiência e programas alternativos.

Além de potencializar o esporte local em suas diversidade de modalidades, outro fator importante é que as iniciativas contempladas precisam desenvolver, como contrapartida social para a cidade, ações e atividades junto à comunidade. Milhares de pessoas, com foco em crianças e adolescentes, são impactadas regularmente.

Para Marcelo Oguido, o apoio do Feipe é fundamental a centenas de entidades e milhares de atletas, ao fomentar trabalhos de base e social, o esporte de alto nível, as ligas locais, modalidades alternativas e inclusão a pessoas com deficiência. “O Feipe incentiva atletas que estão entre os melhores em seus esportes, com destaques em nível nacional e internacional, revelando também muitos talentos. Valoriza o nome de Londrina e ainda dá oportunidade a muitas crianças e adolescentes, que são inseridos em projetos sociais, podendo praticar esporte, sendo estimuladas a estudar e manter atividades saudáveis”, concluiu.

Feipe 2022

Os 104 projetos esportivos protocolados no edital de 2022, sob nº 07/21, agora serão analisados por uma comissão especial de seleção e julgamento, que analisará as propostas apresentadas. Após a apreciação das inscrições, a previsão é que o resultado preliminar de seleção seja publicado em um prazo aproximado de 15 dias. Posteriormente, será a vez da entrega de documentação. A FEL pretende iniciar o repasse dos recursos aos aprovados até o início de março.

Para 2022, o investimento disponibilizado pela Prefeitura, via Feipe, totaliza R$ 5.810.000,00. O edital contempla diferentes modalidades esportivas e formas de suporte financeiro, englobando uma série de programas, projetos e ações.

Para este ano, haverá recursos para o Programa de Formação Esportiva da Juventude; de Incentivo ao Desenvolvimento do Esporte Adulto; de Apoio às Ligas Londrinenses; de Esportes para Pessoas com Deficiência e Programas Alternativos.

Os mais de 100 projetos apresentados incluem, de várias modalidades, entre categorias masculino e feminino, o atletismo, basquete, ciclismo, futsal, beisebol, handebol, vôlei, judô, karatê, canoagem, natação, halterofilismo, ginástica rítmica, taekwondo, badminton, jiu-jitsu, vôlei de praia, xadrez, tênis de campo, softbol e tiro com arco, entre outras. De forma inédita, participam do atual edital as modalidades duathlon, flag football e BMX park.

Para pessoas com deficiência, há projetos inscritos de tênis de mesa, vôlei sentado, duathlon, taekwondo, tênis de campo, goalball, natação, karatê, judô, halterofilismo, futsal down, basquete em cadeira de rodas, canoagem, ciclismo, badminton e atletismo.

Estão participando Organizações da Sociedade Civil (OSCs), com sede no Município de Londrina. Estas precisam ter, entre os requisitos, atuação no âmbito esportivo, com ações voltadas à promoção de atividades de relevância pública e social.

O assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, disse que o órgão continuará dando suporte às entidades do esporte de Londrina, para que possam participar de editais e montar seus projetos e planos de trabalho. “Estamos aguardando, em fevereiro, o edital do Proesporte, por exemplo. Já conversamos com representantes do Estado do Paraná para tentar trazer para cá o coordenador deste programa, a fim de divulgar o edital e fazer um passo a passo sobre o processo de participação. Assim, vamos divulgando, realizando palestras e cursos para que este público possa ter condições de participar de editais, sejam municipais, estaduais ou federais”, disse.

NCPML