Londrina/IPEC fecha torneio da FAP com oito atletas no Top 3 do BR

A terceira edição do Torneio da Federação de Atletismo do Paraná (FAP III) terminou com saldo positivo para a equipe Londrina/IPEC. Oito atletas do time fecharam a competição com marcas que os colocam em posições de destaque nos rankings nacionais em suas respectivas provas e categorias. A competição foi realizada na pista de atletismo da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no último sábado.

No total, a equipe londrinense contabilizou dez marcas que hoje integram “top 3” do Brasil em rankings nacionais de nove provas diferentes, nas categorias sub-16 e sub-18.

Uma das principais promessas da equipe na atualidade, Gabriela Tardivo mostrou mais uma vez por que alcançou tal patamar. A jovem de 15 anos ganhou os 800 metros (2min19seg07) e 2000 metros com obstáculos (7min07seg10) da categoria sub-18. As marcas a colocam como líder dos rankings das provas na categoria, e a jovem ainda acumula a liderança dos 1500 metros e dos 3000 metros.

É a única atleta no Brasil a liderar quatro listas em provas diferentes, na categoria sub-18. “Levando em consideração esse desempenho, é uma das principais atletas do Brasil hoje”, apontou Miranda, antes de lembrar que Gabriela ainda compete oficialmente na categoria sub-16. A atleta é treinada por Cristiano Ribeiro, em Campo Largo, e representa a equipe de Londrina há dois anos.

Quem também fez bonito foi Pedro Tombolim, que venceu os 800 metros na categoria sub-18 e registrou a melhor marca do Brasil na atualidade: 1min51seg83.

Força nas provas de arremesso e lançamentos

Uma das principais formadoras de atletas nas provas de arremesso e lançamento, a equipe Londrina/IPEC voltou a mostrar força nessas modalidades. Integrada recentemente ao time londrinense, Júlia Barbosa também lidera mais de uma lista. Em Londrina, ela venceu o lançamento do disco sub-18 ao lançar 38,56 metros e ocupa a primeira posição nos rankings sub-18 sub-16, sua categoria atual.

No Sub-18, Heber de Lima Santos (Colégio Ética) venceu o lançamento do martelo e agora é o segundo colocado do ranking nacional da prova. Giovanna Nogueira Vespero (Colégio Ética), que foi a segunda na categoria sub-18 e com a marca de 12,05 metros lidera o ranking da sua categoria, a sub-16.

Todas as marcas TOP3 do Brasil da Londrina/Ipec

Gabriela de Freitas Tardivo

800 metros – Sub-18

1ª colocada – Marca: 2min19seg07

2000 metros com obstáculos – Sub-18

1ª colocada – Marca: 7min07seg10

Pedro Tombolim

800 metros - Sub-18

1° colocado – Marca: 1min51seg83

Júlia Barbosa

Lançamento do disco

1ª colocada Sub-18 – Marca: 38,56 metros

1ª colocada Sub-16 – Marca: 38,56 metros

Giovanna Nogueira Vespero (Colégio Ética)

Arremesso de peso – Sub-16

1ª colocada – Marca: 12,05 metros

Maria Eduarda Gonçalves

Lançamento do disco - Sub-20

3ª colocada – Marca: 40,20 metros

Heber de Lima Santos (Colégio Ética)

Lançamento do martelo – Sub-18

2° colocado – Marca: 54,06 metros

Rebeca Benigno Fernandes

20.000 metros marcha atlética – Sub-23

2ª colocada – Marca: 2horas03min50seg

Bruna Caroline Balduíno Bueno de Araújo

5.000m marcha atlética – Sub-18

2ª colocada – Marca: 27min50seg