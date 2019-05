Londrina/IPEC perto do pódio no GP Brasil Internacional

Adelly Oliveira e Tatiane Raquel terminaram suas provas na quarta colocação na competição disputada ontem em Bragança Paulista (SP)

A equipe Londrina/IPEC fechou sua participação no GP Caixa Internacional de Atletismo com dois bons resultados. Tanto Adelly Oliveira Santos como Tatiane Raquel da Silva ficaram muito próximo de subir ao pódio, fechando suas provas na quarta colocação na competição disputada em Bragança Paulista, no último domingo (28).

Adelly largou bem e conseguiu fazer uma boa prova. Nos metros finais, segundo ela, a falta de ritmo acabou pesando um pouco. “Estamos em início de temporada, foi minha primeira prova mais forte. Mas foi muito bom para sentir onde tenho que melhorar. As meninas também vieram muito forte, foi uma boa prova”, avaliou ela, que cruzou a linha na quarta colocação, com 13seg31.

Nos 3000 metros rasos, Tatiane Raquel da Silva teve pela frente uma prova dura, com adversárias que imprimiram um ritmo forte desde o início. “Ritmo muito forte. A gente está numa fase anterior de preparação em relação a elas, mas foi bom. Boa preparação e agora é continuar trabalhando forte visando o Pan”, disse a londrinense, que fez a prova em 9min29seg19. Tatiane já tem índice para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Peru, no segundo semestre deste ano.

“No geral elas foram bem. São provas muito duras, e uma competição forte, com atletas de fora. A preparação está no caminho certo, é focar e seguir”, analisou o técnico Gilberto Miranda.