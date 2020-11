Londrina: Jardim Igapó ganha escolinha de futebol

A comunidade do Jd. Igapó, região Centro-Sul da cidade, tem muito a comemorar. Ali está sendo implantada a mais nove Escolinha de futebol de Base de Londrina: a Desportiva Londrinense. Aliado a isso, o campo ali existente está incluído na relação daqueles que serão contemplados com as obras e serviços de reforma dos inúmeros campo esportivos dos bairros da cidade, aliás, um sonho de muitos anos que agora se torna realidade. Esse é um dos campos mais antigos de Londrina, com aproximadamente 50 anos, e desde a sua inauguração nunca passou por reforma.

As melhorias previstas para o campo, inclui a colocação de alambrados e do entorno, já que se encontra numa das praças do bairro, onde já existe um espaço de lazer, como campo de malha e parquinho para crianças, bem estruturado O calçamento, arborização, com poda e erradicação de árvores comprometidas bem como pinturas dos bancos já foram realizados, embelezando esse local público, restando apenas dar maior segurança e proteção aos moradores construindo um alambrado ao redor do campo.Sem possuir alambrado, o campo em questão que serve aos alunos e a esportistas da comunidade, acaba implicando algumas dificuldades aos atletas, como por exemplo, a bola sendo toda vez lançada até a rua, em cima das casas e inclusive colocando em risco os moradores.

Vale ressaltar que a melhoria deverá satisfazer a população que usufrui do espaço, além disso, com o alambrado, o uso da mesma será mais bem disciplinado, o que irá conservar e manter o local livre de invasão.

O CEO e fundador da Associação Desportiva Londrinense Luis Machado (BARBA) enfatizou que a população do bairro há muito necessitava dessa reforma “Fazia mais de 20 anos que nenhum prefeito sequer visitou aquele local. Estamos muito felizes, porque o projeto que será executado resgata a criança da rua, da vulnerabilidade social , bem como da hibernação nos apartamentos, situação hoje bastante comum na vida dos jovens e adolescentes “viciados“ que estão, nos celulares e jogos computadorizados”.

Sendo um dos raros espaços públicos com boa estrutura indiscutivelmente está sendo sub utilizado, já que a frequência ao local é ainda escassa, principalmente durante a semana, podendo ser melhor dimensionada e explorada para uma melhor e maior ocupação todo espaço público ali existentes, inclusive ‘AGITANDO’ a população local com jogos de futebol infanto juvenil representativo daquela comunidade nos finais de semana”, afirmou.

Crianças e adolescentes do Alto da Inglaterra, Jd Piza e outros bairros adjacentes, terão a oportunidade de aprender e melhorar seus rendimentos no futebol a partir deste mês no “Alto da Inglaterra”.

A Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL),em parceria com a DESPORTIVA Londrinense oferecerá a oportunidade das crianças da região Centro-Sul da cidade de frequentarem esta que é a mais nova Escolinha de futebol de Base de Londrina, com150 vagas, no campo do Jd.Igapó, situado no triângulo compreendido entre as RuasSuécia.Hungria e Romênia(sendo esta paralela a Av. Inglaterra).

Inclusive este campo está no rol daqueles que estãoincluídos no Programa Municipal de Revitalização de Praças e Espaços Públicos de Londrina junto a Fundação de Esportes de Londrina - FEL, para serem comtemplados com a colocação de alambrado e/ou outras melhorias, cujoinvestimentos buscam tornar esses lugares mais adequados, seguros e agradáveis ao convívio, esporte e lazer.

As aulas da escolinha terão duração de 12 meses e vão atender alunos de 7 a 14 anos durante o contraturno escolar.

As inscrições devem ser feitas no próprio campo do Jd.Igapó, a partir de 10 de Novembro. Elas só poderão ser realizadas pelos pais ou responsáveis pela criança e adolescente.

O projeto será executado com osalunos devidamente uniformizados (shorts, camisa, meião e chuteiras) para participar das atividades.

“O objetivo do projeto é democratizar a prática do futebol de base no município e promover condições favoráveis ao desenvolvimento da modalidade, assim como contribuir para a prevenção das drogas às crianças em situação de vulnerabilidade social. Além disso busca “tirar” as crianças do sofá, envoltos que estão hoje em diacom a atenção voltada para os jogos computadorizados,uma febre do mundo moderno, alienante e altamente viciante, ressalta o Fundador e CEO da Escolinha DESPORTIVA Londrinense, Luiz Machado ( o BARBA).

As aulas serão conduzidas pelo Associação Desportiva Londrinense, entidade civil, de direito privado e sem fins lucrativos. Segundo a ONG, um professor de educação física já está contratado, além de um Ex-Técnico de Futebol do Londrina, PST, Nacional de Rolândia dentre outros, oex-atleta Carlos Sérgio. Contará ainda com a participação de um prof.de Ed.Física especialista em Psicomotricidade, além da participação de alguns estagiários de Educação Física das Universidades locais. Os 200 alunos esperados, serão divididos em seis turmas, sendo três pela manhã e outras três à tarde.

Além do campo do Jd. Igapó, já está previsto a criação de mais 2(dois) polos da DESPORTIVA em campos de futebol localizados em diferentes bairros da cidade.