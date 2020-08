Londrina: Liga Metropolitana de Futsal faz live com bate-papo e sorteio de prêmios

A ação irá contribuir com professores de escolinhas, técnicos e árbitros que estão parados por conta da pandemia do novo coronavírus; a Liga conta com patrocínio do FEIPE

Neste sábado (8), às 18h, a União dos Professores de Futsal e Arbitragem (UFA) e a Liga Metropolitana de Futsal de Londrina (LMFS), com apoio de parceiros, realizam uma ação especial de Dia dos Pais com transmissão ao vivo pelo Facebook da LMFS. Haverá bate-papo, sorteio de prêmios e música ao vivo. A iniciativa tem como objetivo reunir professores de escolinhas, técnicos, alunos, árbitros e entusiastas do esporte, além de arrecadar contribuições para os profissionais que atuam nos projetos de futsal desenvolvidos na cidade. Isso porque a modalidade é mais uma entre as várias que foram prejudicadas pela paralisação de atividades durante a pandemia do novo coronavírus. A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) é uma das apoiadoras da ação e também fará a transmissão em sua página.

Durante a live, diversos brindes serão sorteados aos participantes que fizerem sua contribuição, no valor de R$ 5,00. Todos eles irão concorrer a diversos itens, 15 ao todo, incluindo bolas de futsal, vale combustível de R$ 100,00, lavagem de carro, brindes gastronômicos e uma camisa autografada da equipe multicampeã do Jaraguá Futsal, entre outros. As vendas dos cupons estão sendo feitas pelos próprios professores, técnicos e árbitros, e os prêmios foram cedidos sem custos pelos apoiadores.

A Liga Metropolitana é um projeto que, há mais de 10 anos, conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Municipal de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE). Em 2020, foi novamente selecionada para ser contemplada com recursos. Os investimentos englobam as aulas nas escolinhas, pagamentos de profissionais e arbitragem, realização dos torneios e premiações. No entanto, com as competições e escolinhas agora paradas, é necessário aguardar a liberação das atividades para que o calendário seja retomado, bem como as liberações do incentivo.

De acordo com o presidente da LMFS, Marco Parizi, a ação ocorre como forma de dar um suporte àqueles profissionais envolvidos com o futsal em Londrina e que não estão conseguindo exercer seus trabalhos neste momento. Segundo ele, a Liga movimenta cerca de 3,6 mil crianças e adolescentes, com 23 agremiações filiadas, entre categorias de Sub-7 ao Sub-17. “Todos os projetos e torneios estão parados, e sem previsão de retorno, é uma situação muito triste para o futsal e tantas outras modalidades. Muitos professores e árbitros estão precisando dessa colaboração, pois não estão podendo trabalhar. A iniciativa vem para mobilizar as milhares de pessoas envolvidas com o futsal, direta e indiretamente, e trazer mais essa força”, disse.

Segundo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Sandro Henrique Moreira, que também participará da transmissão, a Liga Metropolitana de Futsal é um dos projetos mais antigos e significativos entre aqueles incentivados pela Prefeitura. “Além do patrocínio feito pelo FEIPE, nesse momento é importante apoiarmos as ações em prol dos profissionais que movimentam tantos bons projetos, ajudando na formação de milhares de crianças e adolescentes. A Liga sempre foi uma instituição muito transparente, de credibilidade e participativa, colaborando para o fortalecimento e valorização da modalidade”, destacou.

Quem quiser saber mais sobre a Liga, pode acessar o site ligametropolitana.com.br , além da página do Facebook.

Realização

A iniciativa da transmissão ao vivo está sendo desenvolvida em parceria entre a União dos Professores de Futsal e Arbitragem (UFA), a Liga Metropolitana de Futsal de Londrina (LMFS), o Grupo de Árbitros de Futsal Federados (GAFF) e a Liga Infire de Futsal (LIF), além de vários apoiadores.

NCPML