Londrina: Município divulga resultado preliminar dos projetos selecionados pelo FEIPE 2019

A lista inicial conta com 45 projetos habilitados, entre cinco programas esportivos; prazo para recursos será de 25 de fevereiro a 5 de março

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) publicou, na sexta-feira (22), o resultado preliminar dos projetos habilitados e classificados para receber investimento do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) em 2019. O edital 001/2019 está disponível no Jornal Oficial do Município, edição 3.728, pelo endereço eletrônico www.londrina.pr.gov.br .

A lista provisória reúne 45 projetos esportivos selecionados para terem acesso ao incentivo municipal, abrangendo diversas modalidades. Outras 33 propostas foram inicialmente inabilitadas por descumprirem os pré-requisitos estabelecidos no edital de abertura e suas cláusulas. Todos os projetos concorrentes ao recurso público do FEIPE 2019 foram submetidos à análise do Conselho Administrativo da Fundação de Esportes (CAFEL).

Os proponentes dos projetos desclassificados poderão interpor recurso no prazo de cinco dias, contados a partir da publicação do resultado. Dessa forma, o prazo será a partir de 25 de fevereiro até as 17 horas do dia 5 de março. Os recursos devem ser protocolados na sede da FEL, que fica localizada no Ginásio Moringão - Rua Gomes Carneiro, 315. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas.

Além dos classificados e desclassificados, houve 7 modalidades desertas, para as quais não foram apresentados projetos concorentes.

Segundo o assessor de Esportes da FEL, Sandro Henrique dos Santos, todos os valores remanescentes deste edital serão disponibilizados novamente em uma próxima seleção. “Após a apreciação dos recursos e a publicação do resultado final, a previsão é que um novo edital seja aberto até meados de abril deste ano, se tudo ocorrer dentro da normalidade. É importante salientar que, desde o início da atual gestão, o prefeito Marcelo Belinati e o presidente da FEL, Fernando Madureira, vêm trabalhando intensamente a questão do incentivo ao esporte e conseguiram ampliar consideravelmente os valores concedidos via FEIPE”, disse.

O edital de Chamamento Público nº 001/2019, que traz todos os detalhes e critérios de participação do FEIPE 2019, foi publicado no dia 11 de janeiro deste ano. Ele pode ser acessado no Jornal Oficial do Município, edição 3.697, pelo link https://bit.ly/2T9DqZh .

FEIPE 2019

Por meio deste fundo, a Prefeitura investe em projetos para várias modalidades esportivas, inclusive práticas de alto rendimento. No edital de 2019, o Município pretende investir o montante na ordem de R$5.699.000,00, distribuídos em cinco programas esportivos: Formação Esportiva da Juventude (R$2.080.500,00); Incentivo ao Desenvolvimento do Esporte Adulto (R$2.404.000,00); Apoio às Ligas Esportivas Londrinenses (R$506.000,00); Esportes para Pessoas com Deficiência (R$378.000,00) e Modalidades Alternativas (R$330.000,00). O valor total de recursos é quase um milhão a mais que o montante ofertado no primeiro edital do ano de 2018.

O edital de abertura contempla 78 modalidades, como futsal, vôlei, basquete, canoagem, futebol, goalball, natação, halterofilismo, entre outras. A previsão da FEL é que os projetos selecionados atendam 3.500 pessoas, diretamente, e outras 2 mil de forma indireta.