Nos dias 2 a 5 de Junho, a Equipe Madureria esteve em Cuba, para competir o Havana Open de Taekwondo, evento que vale 20 pontos no no Ranking Mundial e Olímpico, e que contou com a presença de 18 Países.

Representaram Londrina e nossa Equipe o Técnico Diogo Freire , e os atletas Ana Paula Alves Morais (-73kg), que conquistou a medalha de prata e Matheus Luz (-87kg), que conquistou a medalha de bronze.