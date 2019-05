Londrina: Prazo para entrega de documentos do 2º edital do FEIPE encerra nesta quarta-feira

Os resultados dos recursos foram divulgados na segunda-feira (20) no Jornal Oficial do Município

A entrega de documentação dos projetos selecionados no 2º edital do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE), encerra nesta quarta-feira (22). Os documentos devem ser levados pessoalmente, das 12 às 18 horas, na sede da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), na sala de coordenadoria técnica, no Ginásio Moringão, localizado na rua Gomes Carneiro, 315. A documentação deve estar em envelope lacrado com a identificação da proposta por modalidade e programa.

O Edital nº 02/2019 foi aberto pela FEL, no dia 18 de março, como uma nova oportunidade para preencher as vagas das modalidades que ficaram desocupadas ou daqueles projetos que foram inabilitados no primeiro edital do FEIPE 2019. Ao todo, o total disponibilizado somente no segundo edital é de quase R$ 2 milhões.

Os resultados dos projetos que entraram com recurso foram divulgados ontem (21), no Jornal Oficial nº 3.796.Os projetos aprovados devem entregar os documentos até dia 4 de junho, também na sala da coordenadoria técnica da Fundação de Esportes de Londrina, de segunda a sexta-feira.

Mais de 50 projetos foram aprovados na primeira etapa do FEIPE, finalizada em março deste ano. São mais de dez modalidades como futsal, vôlei, basquete, canoagem, futebol, goalball, halterofilismo, taekwondo, ginástica rítmica, rugby e caiaque polo. Para atendê-los, a Prefeitura abriu cerca de R$3,6 milhões em recursos. Este ano, o Município pretende investir R$ 5,7 milhões por meio do FEIPE. Os projetos selecionados devem atender 3.500 pessoas, diretamente, e outras 2 mil de forma indireta.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Fernando Madureira , afirmou que a Prefeitura, por meio da FEL, está negociando para trazer mais eventos para a cidade e gerar turismo esportivo, por meio do FEIPE. “No ano passado, movimentamos mais de R$ 17 milhões na economia londrinense. A expectativa é ultrapassar os R$ 20 milhões neste ano. Sem o FEIPE, muitas entidades não estariam realizando suas atividades. Esse é um investimento para a cidade, porque, além do esporte, todos os projetos têm uma contrapartida social de atendimento à população”, acrescentou.

Os projetos aprovados no Edital nº 02/2019 que devem entregar a documentação:

PROGRAMA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DA JUVENTUDE

1 Beisebol M/F Instituto de Educação, Cultura e Esporte R$ 40.000,00

2 Handebol F Instituto Internacional Hand Brazil R$ 54.000,00

3 Handebol M Instituto Internacional Hand Brazil R$ 86.400,00

4 Xadrez M/F Instituto José Gonzaga Vieira R$ 25.000,00

TOTAL DESTE PROGRAMA R$ 205.400,00

PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ADULTO

1 Badminton M/F Associação Londrinense de Tenistas R$ 30.000,00

2 Basquetebol F Associação Pé Vermelho De Esportes R$ 40.000,00

3 Basquetebol M Associação Pé Vermelho De Esportes R$ 470.000,00

4 Futevôlei M Instituto Paranaense de Esporte e Cultura R$ 50.000,00

5 Handebol M Instituto Internacional Hand Brazil R$270.000,00

6 Tênis M/F Associação Londrinense de Tenistas R$ 36,000,00

7 Xadrez M/F Instituto José Gonzaga Vieira R$ 20,000,00

TOTAL DESTE PROGRAMA R$812.000,00

PROGRAMA DE APOIO ÀS LIGAS LONDRINENSES

1 Futebol M/F Liga de Futebol de Londrina 1 R$ 295.000,00

TOTAL DESTE PROGRAMA R$ 295.000,00

PROGRAMA DE ESPORTES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1 Canoagem (DF) Instituto Paranaense de Esporte e Cultura R$ 45.000,00

2 Futsal para Surdos (DA) Associação de Surdos de Londrina R$ 20.000,00

TOTAL DESTE PROGRAMA R$ 65.000,00

