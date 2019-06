Hoje, 19, Londrina recebe a oitava edição dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (PARAJAPS), evento de rendimento com a participação de diversos paratletas medalhistas em Sul-Americanos, Pan-Americanos e Paralimpíadas. A abertura oficial acontece amanhã, 20, no ginásio do Colégio Vicente Rijo, às 19h, porém as disputas iniciam um dia antes.

A competição terá número recorde de cidades, 50, sete a mais do que na última edição, e o número confirmado de 1.132 atletas, somando mais de 1.700 participantes, entre organizadores, arbitragem e dirigentes. As disputas iniciam na quarta-feira e encerram no domingo (23.06), em 14 praças esportivas.

A maior delegação será a de Cascavel, com 237 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes. Curitiba vem em seguida com 217 participantes e logo atrás está Maringá com um total de 189 pessoas. A capital paranaense é a maior vencedora de todas as edições da competição desde que foi criada em 2012.

Neste ano serão 17 modalidades: atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, bocha adaptada, futsal - deficiência intelectual, goalball, golf 7, handebol em cadeira de rodas, Handebol - deficiência intelectual, natação, parabadminton, paracanoagem, paraciclismo, parataekwondo, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, vôlei sentado e xadrez

A modalidade de rugby em cadeira de rodas já foi realizada no último fim de semana na capital. A equipe de Curitiba garantiu o título de forma invicta ao vencer os dois confrontos por 30 a 16 e 38 a 20. Colombo ficou com na segunda posição enquanto Campo Largo encerrou em terceiro lugar.

A equipe organizadora da Esporte Paraná está desde o último sábado (15.06) em Londrina acertando todos os detalhes para que tudo ocorra bem. Pensando no conforto dos atletas e buscando evoluir em todos os aspectos, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior determinou que todos os atletas ficassem hospedados em hotéis. Essa era uma preocupação que todos os envolvidos na realização dos PARAJAPS sempre tinham e que agora foi finalmente solucionada.

“Receberemos aproximadamente 2 mil pessoas entre atletas, dirigentes, comissão executiva estadual e comissão executiva municipal e depois de um hiato de dois anos teremos hotel para todos os participantes e isso é motivo para comemorarmos”, destaca o supervisor de esporte e rendimento da Esporte Paraná, Emerson Venturini “Milico”.

A abertura do evento multiesportivo contará com a presença do governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, e do diretor-presidente da Esporte Paraná, Hélio Wirbiski, que comenta o crescimento do paradesporto no Estado.

“O Governo do Estado tem a preocupação com o fomento do esporte paralímpico não apenas pelo seu crescimento competitivo, que tem hoje no Paraná uma referência nacional, mas principalmente no que se refere à criação de um cenário que permita mais qualidade de vida e a possibilidade de uma carreira vitoriosa para a pessoa com deficiência.”

As três primeiras edições foram realizadas em Londrina. Na sequência Curitiba sediou o evento por dois anos consecutivos e em 2017, Maringá recebeu a disputa. Agora Londrina sedia pelo segundo ano consecutivo a competição.

Os PARAJAPS são direcionados exclusivamente para pessoas com algum tipo de deficiência, organizados e executados pelo Governo do Estado, por meio da Esporte Paraná.