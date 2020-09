Londrina recebe Campeonato Paranaense de Kart Light

A competição seguirá protocolos rigorosos e será fechada ao público

Após o Campeonato de Stock car, o município irá receber mais um evento automobilístico. O Paranaense de Light Kart vai ocorrer nos dias 2 e 3 de outubro, no Kartódromo Luigi Borghesi. O evento é fechado ao público, e assim como o da stock car, vai seguir todos os protocolos em relação ao combate da Covid-19.

A expectativa é a participação de 40 a 50 pilotos e mais 50 mecânicos, além do pessoal da organização. Seguindo as determinações relacionadas à saúde, além do uso de máscaras e todos os protocolos, estará sendo realizado na entrada do kartódromo o teste rápido do Covid-19 para todos os mecânicos e pilotos.

De acordo com o organizador, Julio Conte, todos pilotos de Londrina e região participarão de um evento para além do campeonato, visando a Copa do Brasil de kart. Evento nacional que trará visibilidade e prestígio à cidade e região, uma vez que esse é um dos maiores eventos no kartismo nacional.

“A Associação de Kartistas da Região de Londrina (AKRL) juntamente com a Confederação Brasileira de Automobilismo, vem acompanhando os trabalhos na reabertura das competições de automobilismo no estado com a pandemia. Nada melhor que reiniciar as atividades do kartódromo de Londrina com o Campeonato Paranaense de Kart light, para servir como treino para a Copa do Brasil de kart”, concluiu.

NCPML