Londrina: Região Leste recebe novo polo de judô

É o terceiro da cidade, totalizando cerca de 120 judocas nas categorias sub-13, sub-15 e sub-18

A Associação Londrinense de Judô (ALJ) abriu ontem, 20, oficialmente, mais um polo de judô. Desta vez no Colégio Estadual Benedita Rosa Resende, na região leste de Londrina. O objetivo dos polos é oferecer esporte para crianças carentes que não têm condições de ir a uma academia. O projeto atende 50 adolescentes, de 12 a 17 anos, com treinamentos judoísticos duas vezes por semana, com professor qualificado, tatames oficiais e kimonos para os alunos. A iniciativa tem outros dois polos, um no Cafezal, no Colégio Maria José Aguilera, localizado na zona sul da cidade e outro no Colégio Militar de Londrina, da região oeste. Os polos somam aproximadamente 120 judocas das categorias sub-13, sub-15 e sub-18.

O presidente da ALJ, Alexandre Segantin, agradeceu a soma de forças que possibilitou o projeto. “Nós só conseguimos sustentar o projeto por conta do FEIPE. Trabalhamos o judô como ferramenta educacional, por isso estamos dentro dos colégios. É uma ferramenta de orientação. O jovem terá princípios e valores fortalecidos via esporte”, frisou. Segantin disse ainda que a meta é ter quatro áreas oficias de tatames olímpicos até 2021, o que permitirá trazer para Londrina competições de alto nível.

O presidente da FEL, Fernando Madureira, afirmou que é uma grande alegria inaugurar mais um polo do projeto. “O esporte transformou a minha vida e eu consegui mudar a vida de centenas de crianças. É uma ferramenta transformadora, que ajuda os jovens a buscarem os seus sonhos, com garra e com força”, acrescentou.

Os polos tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da FEL, que disponibiliza recursos via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE). A solenidade foi realizada às 14 horas, no próprio colégio, localizado na Avenida Robert Kock, 377, no Jardim Guararapes. O evento contou com a presença do presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) Fernando Madureira, do assessor de Eventos e Esportes da FEL Sandro Henrique Moreira, e do vereador Jairo Tamura.

