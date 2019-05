Londrina: Região leste recebe oficialmente polo de judô para adolescentes

É o terceiro da cidade, totalizando cerca de 120 judocas nas categorias sub-13, sub-15 e sub-18

A Associação Londrinense de Judô (ALJ) abre, oficialmente, mais um polo de judô. Desta vez no Colégio Estadual Benedita Rosa Resende, na região leste de Londrina. A solenidade será realizada na próxima segunda-feira (20), às 14 horas, no próprio colégio, localizado na Avenida Robert Kock, 377, no Jardim Guararapes. A solenidade contará com a presença do presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Fernando Madureira.

O projeto atende 50 adolescentes, de 12 a 17 anos, com treinamentos judoísticos duas vezes por semana, com professor qualificado, tatames oficiais e kimonos para os alunos. A iniciativa tem outros dois polos, um no Cafezal, no Colégio Maria José Aguilera, localizado na zona sul da cidade e outro no Colégio Militar de Londrina, da região oeste. Os polos somam aproximadamente 120 judocas das categorias sub-13, sub-15 e sub-18.

O presidente da ALJ, Alexandre Segantin, contou que o objetivo dos polos é oferecer esporte para crianças carentes que não têm condições de ir a uma academia. “Também, buscamos suprir algumas categorias que não têm atletas representando Londrina”, disse.

Os polos tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da FEL, que disponibiliza recursos via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

