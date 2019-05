Londrina se candidata para sediar PARAJAP’s de 2020

Os jogos deste ano vão ocorrer entre os dias 19 e 23 de junho

Foi realizada, ontem (29), a sessão preliminar dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (PARAJAPs) 2019 com a presença dos delegados de 12 municípios que participarão dos jogos. Ao todo, são 49 cidades envolvidas. No encontro, foi feito o sorteio dos grupos das modalidades dos coletivos. A reunião ocorreu na sala de reuniões do Ginásio Moringão e contou com a presença do presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Fernando Madureira, e da equipe técnica da Esporte Paraná.

O PARAJAPs 2019 será realizado em Londrina entre os dias 19 e 23 de junho. São estimadas 2.243 pessoas entre atletas e dirigentes divididos em 15 modalidades. Serão utilizados 14 locais de competição. O evento está em sua oitava edição, sendo a quinta sediada em Londrina.

Na reunião, Londrina se candidatou mais uma vez para sediar o PARAJAPs no ano que vem. A cidade de Maringá também se ofereceu. O presidente da FEL, Fernando Madureira, falou sobre a importância dos jogos serem realizados em Londrina. “Nossa gestão tem uma visão bem ampla em levar atividades para as pessoas portadoras de deficiência. Trazer os jogos para Londrina tem a importância de aproximar essa comunidade, e também de mostrar para os atletas, em geral, a força e superação desses atletas em estar participando dessa competição. Então, além de proporcionar a integração é uma oportunidade para os paradesportistas terem as suas famílias assistindo, jogando em casa”, acrescentou.