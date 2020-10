Londrina se prepara para participar da Liga Nacional de Handebol Masculino

Competição inicia em 14 de novembro, na cidade de Arujá, São Paulo, e seguirá até o dia 20

Após a divulgação das chaves da Liga Nacional de Handebol Masculino 2020, o time londrinense de handebol se prepara para a competição. A Liga começa no dia 14 de novembro, em Arujá, estado de São Paulo, e segue até o dia 20. A divulgação foi feita pela Confederação Brasileira de Handebol.

Segundo o técnico da equipe londrinense, Giancarlos Ramirez, nesta competição serão classificados os dois primeiros de cada grupo, e os dois melhores terceiros. Assim, restarão oito equipes, que vão competir nas quartas de final em mata-mata. Das quartas, sairão quatro finalistas, que seguem para a semi-final e, em seguida, para a final. Técnicos e comissão técnica estarão sujeitos à realização de teste para diagnóstico da Covid-19, como medida de segurança.

A cidade se encontra na chave C do campeonato como cabeça de chave. Junto ao CAIC/GHC/M. de Nassau, Nacional Handebol Clube, e ACH/Cascavel. Ramirez analisou a chave que o município participa, e classificou como forte. “O Piauí finalizou em quarto no ano passado, São José de Catarina também tem um bom trabalho, Cascavel é uma equipe muito forte também. Então, não teremos nenhum jogo fácil”, contou.

A respeito do preparo da equipe, o técnico se manteve positivo. “A gente tem trabalhado bastante. Estamos bastante motivados, para que realmente possamos classificar para a próxima fase. De início, nós focamos na parte física, por conta das restrições de combate ao coronavírus, e voltamos com as atividades recentemente”, concluiu.

O Londrina Unicesumar/Paiquerê FM conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

NCPML