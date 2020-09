Londrina se prepara para receber a StockCar em setembro

O Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina, será o palco da próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, que acontece nos dias 12 e 13 de setembro.

Devido à pandemia, a organização da categoria está verificando as possibilidades de montagem do calendário.

Com a autorização da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, Londrina está pronta para receber os carros mais rápidos do país.

Entretanto, a etapa não vai contar com a presença do público nas dependências do Autódromo, apenas os envolvidos diretamente na competição poderão participar.

"Todos os envolvidos com a competição, equipe, atletas, todos prestadores de serviços, irão utilizar equipamentos de segurança, como máscaras, protetores faciais, além da higienização de todos os equipamentos. Seguiremos um protocolo bem rigoroso, que já foi testado em algumas provas no Brasil e todas foram baseadas nesse critério. O evento foi liberado justamente por causa desse protocolo", disse o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Sandro Henrique.

Londrina ainda poderá receber outras competições do mundo do automobilismo. A FEL estuda ainda trazer a Copa Truck e a Sprint Race para o Autódromo Internacional Ayrton Senna.