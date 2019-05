Londrina sedia Campeonato Paranaense de Taekwondo

O torneio vale índice para pontos no ranking estadual. Os melhores lutadores garantem vaga no Campeonato Brasileiro

Será realizado de sexta-feira (17) a domingo (19), o Campeonato Paranaense de Taekwondo no Ginásio de Esportes Moringão, localizado na rua Gomes Carneiro, 315. Mais de 800 atletas se inscreveram, 200 deles são londrinenses que representarão a cidade. O torneio começa com a pesagem dos atletas na sexta (17), às 18h, e encerra com a entrega das premiações, no domingo (19), às 17h.

São sete categorias por faixa etária, que começam em “fraldinha”, direcionadas a crianças de até seis anos, passam pela “mirim”, “infantil”, “cadete”, “júnior”, “sub-21”, “adulto”, indo até “master”, para pessoas com mais de 31 anos. O campeonato vale índice para pontos no ranking estadual. Os melhores lutadores garantem vaga no Campeonato Brasileiro.

O presidente da FEL, Fernando Madureira, ressaltou que Londrina continua como a capital nacional do taekwondo. “A seleção brasileira e medalhistas internacionais estarão presentes. Tenho certeza que vai ser palco de motivação e inspiração para novos atletas”, afirmou.

Vagner Lopes, presidente do IPEC, frisou que o evento demonstra mostra que a cidade continua importante na modalidade. “Londrina tem uma tradição esportiva muito forte e aqui foi berço de atletas que seguiram carreira mundial”, destacou.

O torneio é organizado pelo Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC), com apoio da Federação Paraense de Taekwondo e da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). O IPEC recebe recursos da FEL por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE). Mais informações sobre a programação do evento podem ser obtidas no link https://bit.ly/2HjGX0u.

NCPML