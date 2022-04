Londrina sedia etapa do Campeonato Paranaense de BMX Race neste fim de semana

Realizadas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, competições terão a participação de atletas de destaque nacional; entrada é gratuita para o público

Atletas de ponta do BMX Race estarão em Londrina neste sábado (30) e domingo (1º), participando da primeira etapa do Campeonato Paranaense 2022 da modalidade. Realizados na Pista de BMX do Autódromo Internacional Ayrton Senna (Avenida Henrique Mansano, 777, Jardim dos Alpes), os treinos e competições têm entrada gratuita para o público (confira o cronograma abaixo). O acesso ao evento será feito através do portão de entrada do Centro de Treinamento Nacional de Ciclismo, localizado na rampa que leva até o Estádio do Café.

Ao todo, as competições contarão com a participação de aproximadamente 160 atletas, dos quais 42 são londrinenses. Além dos pilotos paranaenses, estarão presentes competidores de outros estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A atividade conta com apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), que está contribuindo para a sua organização, assim como a Confederação Brasileira de Ciclismo e a Federação Paranaense de Ciclismo. Posteriormente, o Campeonato Paranaense terá outras três etapas em Curitiba (11 e 12 de junho), Palotina (8 e 9 de outubro) e Cianorte (12 e 13 de novembro).

O presidente do Londrina BMX Clube, Ed Mike Perez, explicou que os atletas oriundos de outras regiões podem competir normalmente no Campeonato Paranaense, inclusive recebendo medalhas, mas somente os pilotos do estado conquistam pontos no ranking da modalidade. “Entre os atletas que participarão do evento neste fim de semana, estão o atual campeão brasileiro, Bruno Cogo, e Guilherme Ribeiro, ambos integrantes da seleção brasileira, na categoria Elite. Esses pilotos estão se preparando para competir na Copa Internacional de BMX Race, que será na Argentina. Também estarão presentes vários outros nomes de destaque”, disse.

Ainda segundo Perez, Londrina sediará também a Copa Internacional de BMX Race, nos dias 25 e 26 de junho, assim como o Campeonato Brasileiro, entre 1º e 3 de julho. “Durante um período de 10 dias, Londrina será a capital do BMX nacional. Cerca de 500 pilotos participarão da Copa Internacional, incluindo nomes olímpicos de peso e pilotos consagrados de vários estados brasileiros e países sul-americanos. Já para o Campeonato Brasileiro, a estimativa é que tenhamos 900 competidores, muitos de nível altíssimo”, frisou.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, convidou a população a prestigiar as competições. “É um esporte emocionante, e que impressiona pelas habilidades dos pilotos. É muito bom que Londrina esteja sediando um evento desse porte, e inclusive nossa cidade é uma das duas únicas do país a contar com uma pista internacional de BMX, o que é um privilégio. Temos nos esforçado para trazer eventos de todas as modalidades para a cidade, e o prefeito Marcelo tem nos apoiado nesse sentido”, salientou.

Categorias

Disciplina estabelecida do ciclismo, o BMX Race é um esporte olímpico desde as Olimpíadas de Pequim, realizadas em 2008. A modalidade possui diversas categorias, desde o pré-bike (a partir de três anos de idade) até competições voltadas para pilotos acima de 50 anos, sendo que a partir dos 24 anos os atletas disputam a categoria Elite.

Londrina conta com duas pistas específicas, dos tipos Challenger – voltado para atletas mais jovens – e Championship, reservada para os competidores mais experientes.

Conforme o presidente do Londrina BMX Clube, em 2016, a cidade sediou o Campeonato Brasileiro de BMX Race pela primeira vez. “Temos, inclusive, uma escolinha de BMX voltada para crianças. As atividades já contam com 70 alunos e são realizadas aos sábados, na pista do Autódromo. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 99148-6869”, afirmou Perez.

NCPML