Londrina sedia GT Sprint Race Special Edition

Os campeões do torneio inédito da categoria serão conhecidos no próximo domingo

A GT Sprint Race prepara uma das maiores disputas de seu calendário. As três corridas válidas para a segunda, e decisiva, etapa do torneio da Special Edition – temporada 2020 – serão realizadas no próximo final de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina.

Depois de 20 dias, as máquinas estão de volta. A primeira corrida será no sábado (31) às 16 horas, enquanto a segunda e a terceira provas serão no domingo (1), às 9h30 e às 13h15, respectivamente. Hoje (30), os pilotos entram na pista para o primeiro treino oficial. O segundo treino e o treino classificatório no traçado misto da pista paranaense estão programados para o sábado.

O português Lourenço Beirão fará sua segunda participação na competição e, dessa vez, revezará o GTSR#82 com Gerson Campos. A estreia foi em outubro de 2019, na Sprint Race Internacional Cup, no Uruguai, na qual conquistou uma vitória e a volta mais rápida. O piloto começou a competir em 2012, passou pelo kart, tem vasta experiência e é atuante nas provas do Turismo Europeu, acumulando pódios e vitórias. Participou dos principais campeonatos na Europa, como o GT Open pela equipe BMW, da Sear Leon Eurocup, Espanha GTS, Endurance Trophy IBER GT e GT Endurance Series, WTCC e Britânico de GT. É vice campeão da Fórmula BMW Júnior Cup (12 pódios, 2 vitórias), e compôs o elenco da Winter Series Fórmula 3 Espanha e Eurocup Fórmula Renault 2.0.

Galid Osman, de 34 anos, já esteve na Sprint Race como piloto convidado, em 2016. Começou a competir com sete anos de idade no Kart e conquistou alguns títulos pelo Brasil. Aos 15 anos, foi correr no Campeonato Paulista de Fórmula Ford, onde conquistou o título em 2005. Em 2012, estreou na Stock Car e hoje é piloto da Shell Racing, contemplando sete pódios, duas poles e duas vitórias na categoria.

Já Gustavo Antunes Lima, ou Guga Lima, como é chamado, 23 anos, fará sua estreia na GT Sprint Race a bordo do GTSR#45, ao lado de Luís Debes. Guga, desde um mês de idade, vive em Brasília, é natural de Curitiba, onde mora grande parte da família. O piloto iniciou sua carreira no kart aos 12 anos, correu por três temporadas em campeonatos europeus de fórmula até retornar ao Brasil e seguir o rumo das categorias de turismo. Correu no Campeonato Brasileiro de Turismo e estreou na Stock Car em 2015. Fez sua primeira temporada completa em 2016, aos 19 anos.

Neste ano, as etapas são todas em circuitos nacionais e na prova de Londrina o grid é composto por 32 pilotos, sendo um estrangeiro, de Portugal, e representantes de cinco regiões brasileiras e sete estados, São Paulo, Paraíba, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraná, mais o Distrito Federal, além de 14 cidades brasileiras.

O presidente da Federação Paranaense de automobilismo e responsável pela competição na cidade, Rubens Gatti, afirmou que atualmente a Sprint Race, tem se tornado uma das principais categorias do automobilismo nacional. “Com carros de visual incontestável e com grande desempenho técnico, tem atraído grandes pilotos que já atuaram nos principais campeonatos nacionais, como stock, truck, porsche, e pilotos de outras nacionalidades. Londrina recebendo esta categoria se consolida como uma das principais praças desportivas do Brasil de Automobilismo. O evento será transmitido pela Band Sports. Será implantado um rígido controle sanitário, com teste contra covid-19 por teste PCR, sendo apenas credenciadas pessoas negativadas”, afirmou.

GT Sprint Race 2020

O calendário está dividido em duas séries: o campeonato nacional propriamente dito, com seis etapas, todas no Brasil, e uma “Special Edition” com três provas. Da somatória dessas duas séries sairá o campeão da Overall nas suas respectivas categorias: PRO, PROAM e AM.

Programação GT Special Edition – Etapa Londrina

Sexta-feira, 30 de outubro

13h00 – Track Walk

15h30 às 16h30 – Treino Oficial 1 (máximo 22 voltas)

16h45 – Briefing

Sábado, 31 de outubro

09h30 às 10h30 – Treino Oficial 2 (máximo 22 voltas)

13h30 às 14h00 – Treino Classificatório (2 voltas lançadas para cada carro)

16h00 – Corrida 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 1º de novembro

09h35 – Corrida 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h15 – Corrida 3 (25 minutos e mais uma volta)

13h50 às 14h00 – GT Sprint Race – Cerimônia de entrega dos troféus

NCPML