Londrina sedia Jogos de Aventura e Natureza a partir desta quinta-feira (23)

Competições de diferentes modalidades serão realizadas até 3 de julho, com atividades em vários locais da cidade

Entre quinta-feira (23) e o dia 3 de julho, Londrina será palco de uma série de eventos esportivos que integram a etapa norte dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN’s), promovida em cinco municípios da região. Realizadas pela Superintendência Geral do Esporte, do Governo do Estado do Paraná, as atividades contam com parceria da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Dentre as 52 modalidades que compõem os JAN’s, Londrina receberá 12, sendo nove competições nos níveis estadual, nacional e mundial e três apresentações esportivas. As atividades estão programadas para diferentes locais, incluindo o Aterro do Lago Igapó, Autódromo Internacional Ayrton Senna, Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), Centro Social Urbano (CSU) e Aeroporto 14 Bis, entre outros pontos. Todos os eventos oferecem entrada gratuita, e a programação será divulgada nos próximos dias, nos perfis da FEL no Facebook e Instagram.

Esta será a terceira edição dos Jogos de Aventura e Natureza, que foram lançados em 2019. O investimento do Governo Estadual na iniciativa é de aproximadamente R$ 1 milhão. Cerca de 2 mil pessoas deverão vir à cidade para os JAN’s, entre atletas e comissões técnicas, acompanhados por torcedores.

De acordo com o presidente da FEL, Marcelo Oguido, o evento irá movimentar a cidade, proporcionando aos londrinenses a oportunidade de vivenciar as mais diversas modalidades esportivas. “Como determinado pelo prefeito Marcelo Belinati, daremos todo o apoio à realização dos Jogos de Aventura e Natureza, que são um evento muito importante para o Paraná, e contarão inclusive com a participação de atletas de outros estados e do exterior. Teremos atividades para todos os gostos, incluindo esportes como BMX, balonismo, futebol americano, caiaque polo, futevôlei e beach tênis, entre outros. Essas modalidades ao ar livre, e em contato com a natureza, têm ganhado bastante projeção no período pós-pandemia”, destacou.

Programação – Entre as atrações que abrem a programação, está o Circuito Mundial de Beach Tennis, que será realizado de quinta-feira (23) a domingo (26), no Lake Beach Sports (R. Dr. Camilo Castelo Branco, 187), a partir das 8h em todos os dias.

Outro destaque é o Campeonato Paranaense de BMX Freestyle Park, cujas atividades serão no Centro Social Urbano (CSU), localizado na Rua Atílio Scudeler, 283, no sábado (25) e domingo (26). Em ambos os dias, as competições de manobras radicais iniciam às 9h.

Já o BMX Racing também está programado para o sábado (25) e domingo (26), a partir das 9h, no Centro de Treinamento Nacional de Ciclismo, na Avenida Henrique Mansano, 777. Realizado em parceria com a União Ciclística Internacional (UCI), este evento reunirá 80 competidores, dos quais cerca de 20 são atletas internacionais.

Quem gosta de esportes aéreos terá uma ótima opção no sábado (25) e domingo (26), quando o Aeroporto 14-Bis, no distrito da Warta, sediará uma competição em nível nacional de paraquedismo, começando às 8h em ambos os dias. Esse é o primeiro torneio oficial da modalidade realizado em Londrina em oito anos. Ao todo, dez times e 50 competidores dos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, entre outros, participarão do torneio.

