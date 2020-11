Londrina sedia nova etapa do Paranaense Light de Kart

O evento, fechado ao público, acontece neste fim de semana e vai seguir todos os protocolos de segurança relacionados à Covid-19

O município de Londrina irá receber, mais uma vez, o Paranaense Light de Kart. A segunda e decisiva etapa do campeonato começa hoje (7), às 8 horas, e retorna domingo (8), no Kartódromo Municipal Luigi Borghesi. Ontem, sexta-feira (6), os pilotos treinaram no kartódromo. O evento terá acesso fechado ao público e vai seguir todos os protocolos de segurança para prevenir contágio e transmissão da Covid-19.

A expectativa é a participação de 40 a 60 pilotos. As equipes de Preparadores podem contar com um ou mais pilotos. As disputas se dividem em cinco categorias: Mirim, Cadete, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior. Todo o evento segue as determinações relacionadas à proteção da saúde. Além do uso de máscaras e demais protocolos, a entrada do kartódromo é controlada, com medição de temperatura e higienização com álcool em gel.

O organizador do campeonato, Julio Conte, contou sobre os próximos eventos da modalidade. “Ainda neste ano promoveremos a tradicional Prova Festiva de Kart com algumas novidades, no início de dezembro. E estamos nos preparando para receber a Copa do Brasil de Kart em fevereiro de 2021”, comentou.

O Campeonato Paranaense Light de Kart é uma realização da Associação dos Kartistas da Região de Londrina (ARKL) e conta com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

