Londrina: Segundo torneio do Campeonato Londrinense de Xadrez está com inscrições abertas

Disputas rápidas para sete categorias, divididas por faixa etária, serão realizadas no próximo sábado (9), na Biblioteca Pública Municipal

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Londrinense de Xadrez Blitz, que será realizado no dia 9 de março, sábado. O torneio é uma realização do Instituto Palhano de Xadrez (IPX), e conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Para garantir a participação, é preciso inscrever-se com antecedência, pelo link http://bit.ly/BlitzXadrez , e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$40 até a véspera do evento.

O torneio será na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, com início às 14 horas. O endereço é Avenida Rio de Janeiro, 413. Para inscrições no sábado (9), a taxa cobrada será de R$80.

Serão disponibilizadas as categorias Sub8, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16, Sub18 e Adulto. Os participantes serão inscritos conforme sua faixa etária, fornecida no formulário de inscrição. De acordo com o professor de xadrez do Instituto Palhano e árbitro da Confederação Brasileira de Xadrez, Tiago Almeida, o torneio dará o título de campeão londrinense na modalidade blitz 3,02 para o vencedor de cada categoria.

Almeida explicou que a modalidade Blitz para disputas do xadrez são extremamente rápidas. “Cada jogador tem 3,02 minutos de prazo disponíveis no relógio. A cada jogada, ele paralisa o marcador, o que aciona automaticamente o prazo do adversário. Então além de tentar vencer pelo xeque-mate, o atleta também tenta pelo tempo”, comentou.

O torneio de março será o segundo do Campeonato Londrinense de Xadrez. No último sábado (23), houve o primeiro torneio, intitulado “Memorial Matheus Lupi de Souza”. Na ocasião, 55 pessoas vindas de várias cidades além de Londrina, disputaram em sete categorias. O destaque ficou com Domingos Elias Aiex, de 86 anos, que sagrou-se vice-campeão geral. “Além de motivar cada vez mais pessoas a conhecerem e praticarem o xadrez, o campeonato é uma iniciativa que melhora a qualidade de vida das pessoas. Prova disso é o senhor Aiex, que aos 86 anos joga xadrez diariamente e mantém uma juventude incrível, com saúde física e mental”, destacou o professor e treinador.

Juliana Gonçalves/NCPML