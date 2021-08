Londrina terá em setembro sua 1ª corrida presencial desde o início da pandemia

Boulevard Run, organizada pelo Boulevard Shopping, está com inscrições abertas, 100% digitais

As corridas de rua em Londrina sempre foram referências para a modalidade esportiva, ganhando adeptos de forma crescente. Com a chegada da pandemia, as provas foram interrompidas, mas agora, com o avanço na vacinação, a cidade terá a sua primeira corrida presencial pós-pandemia, marcada para o dia 12 de setembro.

A 2ª edição da Boulevard Run terá percursos de 5 e 10 km, com premiações de troféus por sexo e idade de acordo com os tempos de prova, monitorados por chips descartáveis. O limite de participação é de 600 atletas e as inscrições se encerram no dia 08 de setembro.

O evento contará com uma série de medidas de prevenção contra a Covid-19, sendo obrigatória a utilização de máscaras pela equipe organizadora e pelos atletas, além de exigido o cumprimento das normas de segurança como manutenção do distanciamento social e higienização das mãos por todos os envolvidos no evento. No local será disponibilizado totens de álcool em gel e realizado o monitoramento da temperatura corporal, além dos avisos periódicos pela locução do evento sobre o atendimento às normas de segurança.

A largada e a chegada acontecem no estacionamento externo do Shopping, e não haverá o aquecimento conjunto dos atletas. O percurso de 10 km inicia às 7 horas e o de 5 km às 8h30. As largadas serão realizadas em ondas com tempo de segurança entre uma onda e outra para o correto distanciamento social. Não será permitida a presença de público expectador e os atletas deverão informar a equipe organizadora sobre contágio com a Covid-19 no período de até 14 dias da realização do evento.

As inscrições, 100% digitais, terão o valor de R$ 85,00 mais taxa de serviço, e incluem o kit atleta com camiseta, medalha de participação e número de identificação, sendo realizadas pelo site www.boulevardrunlondrina.com.br. A retirada dos kits será no Shopping, em horários estendidos para evitar aglomeração.