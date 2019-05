Londrina terá jornada dupla para Fábio Carvalho

O Autódromo de Londrina terá uma intensa programação a partir da próxima sexta-feira com a realização das etapas de três campeonatos nacionais – Copa Truck, Copa HB20 e Mercedes-Benz Challenge. Serão mais de 20 horas de caminhões e carros na pista, marcando uma excelente oportunidade para os amantes da velocidade.

E nada melhor para um piloto que poder permanecer o maior tempo possível dentro da pista. Para o paulista Fábio ‘Le Mans’ Carvalho, o fim de semana será bastante movimentado. Além de seguir as disputas da Copa Truck com o seu caminhão Iveco, ele estará disputando a etapa da Copa HB20, a mais nova competição do automobilismo brasileiro, com o apoio do Grupo Universal Automotive, LeMans Motorsports, Würth e Colormix Especialidades.

“Sempre tive o sonho de ser piloto profissional. Fui construindo isso ao longo da vida e, agora, as oportunidades estão aparecendo. E nada melhor que poder aproveitar ao máximo o fim de semana em Londrina alternando do caminhão para o carro”, conta o piloto que é o atual campeão de Marcas da Liga Paulista de Automobilismo.

Estreia

A jornada dupla de Fábio Carvalho acontecerá, justamente, em uma pista em que ele nunca acelerou.

“Será a primeira vez que corro em Londrina, e isso aumenta a adrenalina para acelerar. Tenho buscado uma adaptação com o uso de simuladores, mas o que vai valer mesmo é a partir de sexta-feira”, avalia.

Até agora em duas participações na Copa Truck, Fábio Carvalho somou pontos na etapa de Campo Grande. A meta, a partir de Londrina, é buscar o meio do pelotão, especialmente após as alterações feitas no caminhão.

Programação da etapa em Londrina

Sexta-feira (31/05)

09h40 às 10h05 – 1º treino livre – Copa HB20

10h15 às 10h45 – 1º treino livre – MB Challenge CLA45AMG

10h50 às 11h20 – 1º treino livre – MB Challenge C250Cup

11h35 às 12h00 – 2º treino livre – Copa HB20

12h10 às 13h00 – 1º treino livre – Copa Truck

13h10 às 13h40 – 2º treino livre – MB Challenge CLA45AMG

13h50 às 14h20 – 2º treino livre – MB Challenge C250Cup

14h30 às 14h55 – 3º treino livre - Copa HB20

15h00 às 15h50 – 2º treino livre – Copa Truck

16h00 às 16h50 – 3º treino livre – MB Challenge CLA45AMG/C250Cup

Sábado (01/06)

08h10 às 08h30 – Treino Classificatório - Copa HB20

08h50 às 09h40 – 3º treino livre – Copa Truck

10h10 às 10h40 – 4º treino livre – MB Challenge CLA45AMG

10h50 às 11h15 – 4º treino livre – MB Challenge C250Cup

11h30 às 12h10 – 5º treino livre - MB Challenge CLA45AMG/C250Cup

12h20 às 13h20 – Treino Classificatório – Copa Truck

13h45 – Corrida 1 – Copa HB20

14h25 às 14h45 – Treino Classificatório – MB Challenge CLA45AMG

14h50 às 15h10 – Treino Classificatório – MB Challenge C250Cup

Domingo (02/06)

08h05 às 08h20 – Warm-up – Copa Truck

08h25 às 08h40 – Warm-up – MB Challenge

08h45 às 09h00 – Warm-up – Copa HB20

09h00 às 10h00 – Visitação aos boxes

10h20 às 10h35 – Desfile dos Pilotos

11h00 – Corrida 1 – Copa Truck

11h40 – Corrida 2 – Copa Truck

12h50 – Corrida – MB Challenge

14h20 – Corrida 2 – Copa HB20

Asimp/Copa Truck