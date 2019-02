Londrinense conquista duas medalhas na Copa Brasil de Paraciclismo

A londrinense Victória Barbosa, da categoria tandem (C2) de paraciclismo, conquistou duas medalhas nas provas de resistência e contrarrelógio da 1ª etapa da Copa Brasil de Paraciclismo, ocorrida neste último final de semana, em Maringá. A competição contou com a presença de 90 paratletas de diferentes estados, como São Paulo (SP), Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS).

Com os resultados obtidos, Victória têm chances de participar de eventos como o Parapan e o Campeonato Mundial. Ela está entre as 10 melhores no ranking da Union Cycliste Internationale (UCI).

“Estou bastante satisfeita com os resultados. Em maio, competirei na Copa do Mundo de Paraciclismo de Estrada nas etapas da Italia e Bélgica, que reúne os melhores paraciclistas da Europa”, disse Victória, que integra a União Metropolitana Paradesportiva de Maringá (UMPM).

A equipe maringaense participará em maio, na 2ª etapa da Copa Brasil de Estrada, que será em Brasília (DF) e em junho, no Circuito Panamericano de Paraciclismo de Estrada, a ser realizado em Diadema (SP).

A londrinense coleciona os títulos de vice-campeã Brasileira de Paraciclismo no ano de 2O15; Foi Campeã Brasileira e líder do ranking nacional no ano de 2O16; Vice-campeã Brasileira de Paraciclismo no ano de 2O17; Campeã da Copa Brasil de Paraciclismo e lider do ranking nacional no ano de 2O17; Vice-campeã do Circuito Sul-americano de Paraciclismo contra relógio; Campeã do Circuito Sul-americano de Paraciclismo estrada e vice- campeã brasileira de contrarrelógio e estrada no ano de 2O18.

As categorias presentes na competição foram a tandem (deficiente visual), handbike (tetraplegia ou paraplegia), triciclo (paratletas com paralisia cerebral), e ciclismo (competem em bicicletas convencionais. Categoria destinada ao competidor com deficiência físico- motora e amputados).

Resultado

Victória Barbosa - categoria C2

1° lugar contrarrelógio

1° lugar resistência