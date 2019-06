Londrinense é campeão brasileiro de Kickboxing

O atleta, que ganhou o título na modalidade Low Kicks, conta com o apoio da Prefeitura de Londrina

Guilherme Belarmino foi campeão na modalidade Low Kicks, faixa preta até 81 kg, no 24° campeonato Brasileiro de Kickboxing. O evento foi realizado na cidade de Sorocaba, de 20 a 23 de junho, com participação de 960 atletas, de 13 estados. O Paraná ficou em 3° lugar por estados na classificação geral.

Além de Guilherme, a sua equipe Londrina Kickboxing/Júnior Vidal/Academia OFF /IPEC teve Gabriel Araldi como campeão na modalidade Kick Light Sub-17, até 84 kg faixa colorida, e Defu Monteiro como campeão na modalidade K1 Rules, até 91 kg faixa colorida. O atleta Antônio Melo Pinguim, ficou na sexta posição na modalidade Kick Light, até 74 kg faixa colorida. O campeonato serviu de pontos para o ranking nacional.

Belarmino conta que foi uma ótima experiência. “Ter participado do Brasileiro serviu para testar a lesão que tive no ombro. Deu tudo certo”, disse. O atleta embarca para Venezuela para disputar o 4° Campeonato Bolivariano em agosto. E, em outubro, participa do Mundial em Bósnia. “A expectativa está muito boa. Estou treinando forte para o Campeonato. Vou continuar e melhorar cada vez mais para chegar ao objetivo de ser medalhista”, frisou.

Guilherme conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, através do Fundo de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE), que é gerenciado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).