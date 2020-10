Londrinense enfrenta equipes da Fórmula 1 em campeonato mundial neste domingo

Thiago Procópio, da Snow Schatten Esports, foi o melhor brasileiro na classificatória para a etapa de Slovakiaring e estreará no grid principal do FIA WTCR Esports

A cidade de Londrina terá um representante para torcer na próxima etapa do FIA WTCR Esports, o certame virtual do Campeonato Mundial de Turismo, disputado no simulador RaceRoom (PC). Isso porque Thiago Procópio, de 17 anos, confirmou a sua participação no grid 1 da corrida de Slovakiaring (Eslováquia), que acontece neste domingo (25), às 15h. O piloto da Snow Schatten Esports não terá vida fácil e enfrentará os melhores jogadores das principais equipes do mundo, dentre elas, Williams Esports e Red Bull Esports, ambos times oficiais das escuderias de Fórmula 1.

Para assegurar a classificação para a segunda rodada da temporada, Procópio enfrentou mais de 2.200 pilotos de todo o globo e marcou o décimo terceiro melhor tempo com 2min07seg753 (a 144 milésimos da melhor volta anotada por Bence Bánki [Red Bull Esports], que fez 2min07seg613), sendo o melhor brasileiro da seletiva. Além do londrinense, Leandro Werle, também da Snow Schatten Esports, será o outro brasileiro na disputa.

Veja a classificação completa da seletiva de Slovakiaring - (http://game.raceroom.com/competitions/1191/leaderboard)

Prometeu e cumpriu

Promessa é dívida e Procópio sabe bem disso. Depois de se qualificar para o grid 2 da primeira etapa disputada em Hungaroring (Hungria), o piloto dos lobos havia prometido treinar mais e garantir a presença entre os 24 melhores classificados para a prova eslovaca, meta que ele conseguiu alcançar.

"O tão esperado grid 1 veio!", festejou. "Eu já conhecia bem a pista, pois fiz a participei da pré-temporada realizada no início desse ano. Consegui me adaptar rápido com o carro e fazer uma volta boa para poder classificar e ficar dentro do Top 15. Estou bem feliz, motivado e bem preparado para conseguir um bom resultado no domingo", disse Procópio.

A segunda etapa do FIA WTCR Esports acontece neste domingo (25), às 15h. O canal do YouTube do RaceRoom transmite ao vivo (https://www.youtube.com/watch?v=9LxqH0y3PWU)