Londrinense Tatiane Raquel Silva é convocada para a Olimpíadas de Tóquio

A atleta vai disputar, pelo atletismo, os 3.000 metros com obstáculos; ela integra a equipe local patrocinada pela Prefeitura de Londrina

A atleta londrinense Tatiane Raquel Silva, que integra o Programa Londrina de Atletismo patrocinado pela Prefeitura, irá participar dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Na quinta-feira (1°), ela foi convocada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para compor a delegação brasileira e disputar os 3.000 metros com obstáculos.

Natural de Londrina, Tatiane tem 31 anos e participa do Programa Londrina de Atletismo desde os 13. Atualmente, ela ocupa a 21ª colocação no Ranking Mundial de Pontos, é bicampeã Sul-Americana e octacampeã brasileira.

“Estou muito feliz com a classificação para as Olimpíadas, são muitos anos de tentativas. Em 2016 fiquei por apenas um segundo longe do índice, mas esse ano não deixei passar as oportunidades. Conquistei pontos e consegui me classificar por eles, além de baixar todas as minhas marcas”, comemorou a atleta.

A previsão é que Tatiane continue treinando em Londrina até o dia 16 de julho, quando embarca para Tóquio. A prova dos 3.000 com obstáculos será disputada por 45 mulheres, no total. “Os treinos estão bem intensos, estou muito focada para representar muito bem o Brasil e a minha cidade natal. Ficaremos de 16 de julho a 1° de agosto em adaptação quanto ao clima e fuso horário”, explicou.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, comentou que é sonho de todo atleta representar o seu país, especialmente nas Olimpíadas. “Esse é um feito de extrema relevância, só quem está no circuito sabe o quão difícil é ser um atleta olímpico. Você precisa abrir mão de muita coisa, e passa a viver outra realidade. Mas vale a pena, porque conquistar a vaga olímpica é o auge da carreira esportiva”, disse.

Oguido destacou a importância do apoio ao esporte, especialmente o patrocínio que a Prefeitura oferece por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) da FEL. “É algo que faz toda diferença na vida dos atletas, pois potencializa suas chances ao fomentar as participações em competições e amplia as experiências. E o Feipe oferece um apoio fundamental. Parabenizo não só a Tatiane Raquel Silva como também toda equipe do Atletismo Londrina, o corpo técnico e os atletas, pois o bom trabalho é feito em equipe e esse resultado foi fantástico”, parabenizou.

O treinador da equipe Londrina/FEL/IPEC, Gilberto Miranda, reforçou que a convocação de Tatiane é resultado de muitos anos de trabalho além de realização de um sonho. “E não só da atleta, mas também de toda comissão técnica, do projeto e toda a cidade. Isso traz um ambiente favorável aos atletas, que passam cada vez mais se espelhar na Tatiane e criam perspectivas de atingirem bons resultados também”, citou.

Miranda lembrou outros atletas da equipe londrinense que participaram de Olimpíadas: José Carlos Gomes Moreira (100 metros e 4×100 metros) e Lucimar Teodoro (400 metros com barreiras), ambos nos Jogos Olímpicos 2012; e Anderson Cordeiro Cerqueira, no Jogos Olímpicos da Juventude (em 2014.

“Estar nas Olimpíadas é o ápice de todo atleta. Em todos os lugares do Brasil, classificação como está é usada como um meio de alavancar o esporte local e motivo de comemoração”, finalizou o técnico.

Além do patrocínio via Feipe, o projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte; e apoio do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética. Tem ainda parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

NCPML