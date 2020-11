Londrinenses largam no Relly dos Sertões 2020

O Rally dos Sertões 2020 que começa neste dia 30 conta com a participação de dois londrinenses. O empresário Walter Bussadori Junior e seu filho Rodrigo Bussadori. Eles participam na categoria regularidade deste que é o principal Rally das Américas. Vão percorrer os 4.730 quilômetros dirigindo um protótipo desenvolvido e montado Equipe MEM, partindo neste dia 30 de Mogi Guaçu (SP) e terminando em Barreirinha (MA) do dia 7 de novembro.

Walter Bussadori, fundador da Agro100, é um veterano no esporte de aventura. Em 1985, foi o primeiro campeão de Enduro Regularidade de Moto do Paraná e já participou de cinco edições dos Sertões de moto 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, conquistando o quarto lugar em sua categoria em 2007. Em 2010, faz o Sertões de carro e conquistou o sexto lugar na categoria).

Rodrigo Bussadori seguiu os passos do seu pai. Foi campeão Norte-Paranaense de Enduro de Regularidade, vice-campeão Paranaense de Enduro F.I.M e participou de desafios como El Cruce de los Andes,Ironman Full Distance, Red Bull Romaniacs, completando todas essas provas. No ano passado conquistou o cume do pico Kilimanjaro.

Nilson Herrero/Asimp