Londrinenses medem forças com gigantes do atletismo no GP Brasil

Tatiane Raquel Silva e Livia Avancini, principais destaques da equipe Londrina/FEL/IPEC, miram bons resultados em São Paulo

Duas londrinenses estarão entre as participantes do Grande Prêmio Brasil de Atletismo na pista do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo. Principais expoentes da equipe Londrina/FEL/IPEC, Tatiane Raquel Silva e Livia Avancini medirão forças com alguns dos principais atletas do Brasil e da América do Sul.

Tatiane Raquel Silva segue na busca do tão sonhado índice olímpico para Tóquio-2021 e terá mais uma chance de competir em alto nível para se manter bem colocada no ranking mundial dos 3000 metros com obstáculos. “A meta é fazer um bom resultado para me manter bem no ranking, visando a classificação para os Jogos”, comentou a atleta, atual 26ª colocada na lista do mundo e primeira colocada no nacional.

A competição em solo paulista somará pontos para o ranking mundial e de acordo com as regras da Federação Internacional de Atletismo, as 45 primeiras colocadas se garantem nos Jogos do Japão para o ano que vem.

Medalhista nas últimas quatro edições do Troféu Brasil, a principal competição do atletismo nacional, Livia Avancini vai reencontrar grandes adversárias neste domingo, entre elas Geisa Arcanjo e Keely Pinho, exatamente as duas que aparecem a sua frente hoje no ranking nacional do arremesso de peso.

“Venho treinando muito bem desde que retornamos pra pista e confiante de que posso conquistar um bom resultado e melhorar minha marca, o que seria muito importante para mim, visando o Troféu Brasil e também as competições da próxima temporada”, disse a arremessadora, que tem como melhor marca 16,68 metros em 2020.

Ambas também têm em mente ganhar ritmo de competição visando a disputa do Troféu Brasil, a principal competição do atletismo nacional, que será realizado no próximo dia 10, também em São Paulo.

“O GP é uma competição importante, reúne alguns dos principais nomes do Brasil e é tradicional. Neste momento, em que estamos voltando a competir, vamos trabalhar para retomar ritmo e melhorar marcas. Esses são os objetivos”, frisou a técnica Silvana Vieira.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp