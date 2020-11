Lutadores londrinenses trazem quatro medalhas do Campeonato Paranaense de Kickboxing

Atletas da equipe Londrina Kickboxing/IPEC/Júnior Vidal Team/OFF disputaram o campeonato nos dias 21 e 22 de novembro, e possuem patrocínio da FEL

Os lutadores Guilherme Belarmino, Isaac Fernando (Shibata) e Carlos Felipe (Cadu), que integram a equipe Londrina Kickboxing/IPEC/Júnior Vidal Team/OFF, conquistaram quatro medalhas no Campeonato Paranaense de Kickboxing. O torneio foi realizado nos dias 21 e 22 de novembro, na cidade de Cascavel.

As lutas aconteceram no ginásio da Unopar de Cascavel e contaram com a participação de 130 lutadores paranaenses. Os atletas da competição, assim como os técnicos das equipes, realizaram testes e seguiram os protocolos de medidas de contenção contra a Covid-19.

Para o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Sandro Henrique Moreira dos Santos, o resultado é reflexo de um sério trabalho que é desenvolvido ao longo dos anos. “A equipe vem crescendo e conquistando grandes títulos durante esse período, sendo uma das mais fortes do Paraná. Ela conta com grandes representantes, entre eles o Guilherme Belarmino, que é destaque no ranking nacional. Os atletas representam muito bem a cidade de Londrina”, disse.

A equipe Londrina Kickboxing/IPEC/Academia OFF/Júnior Vidal Team, conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

Resultados

O atleta Guilherme Belarmino lutou em duas modalidades. Foi campeão na Low Kicks faixa preta até 81 kg e ficou em 2° lugar no Kick light até 84 kg. O lutador Isaac Fernando (Shibata) ficou com a prata no Low Kicks até 75 kg e em 4° lugar no Kick light até 74 kg. Já Carlos Felipe (Cadu) ficou em 4° lugar no Low Kicks até 75 kg e em 3° lugar no Kick light até 74 kg.

De acordo com o lutador Guilherme Belarmino, a participação dos três atletas foi importante para manter e conquistar bons resultados. “Consegui me manter em primeiro colocado no ranking nacional e, com a soma de pontos, classifiquei para o Campeonato Brasileiro. Os outros dois atletas também conseguiram bons feitos nessa competição. Por conta da pandemia, temos que treinar diferente e tivemos que nos adaptar, mas ainda assim estamos conseguindo bons resultados”, destacou.

Os três atletas garantiram vagas para o Campeonato Brasileiro de 2020, que será realizado em fevereiro de 2021 no Rio de Janeiro.

NCPML