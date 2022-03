Mais de 4 mil corredores celebram esporte e natureza na Meia Maratona das Cataratas

Prova foi disputada na manhã deste domingo (20), após dois anos de expectativa.

O Parque Nacional do Iguaçu recebeu, na manhã deste domingo (20), mais de quatro mil corredores profissionais e amadores para a disputa da 13ª Meia Maratona das Cataratas e Desafio 8km. Os participantes, vindos de todas as partes do Brasil e países como Paraguai, Argentina e Estados Unidos, espalharam energia no atrativo que abriga as Cataratas do Iguaçu.

As temperaturas amenas do começo da manhã motivaram ainda mais os atletas, que começaram a chegar antes do raiar do dia. Familiares, amigos e entusiastas do esporte puderam acompanhar a prova na estrutura montada no Porto Canoas, reconhecendo com aplausos o esforço de cada um dos inscritos.

O primeiro a completar os 21,1 quilômetros da Meia Maratona foi Alessandro de Souza, de Pinhais (PR), que fez o tempo de 1h09min47s e conquistou a vitória já em sua primeira participação. Alessandro, que é maratonista e tem planos de participar de uma corrida no Quênia no mês de outubro, pretende voltar para a Meia das Cataratas do ano que vem.

“É uma prova muito boa, a primeira parte é muito rápida. A segunda é um pouco mais travada, porém a adrenalina da galera faz você não sentir o peso”, elogiou o ganhador. “Com certeza quero voltar no ano que vem, já estamos marcados. O clima é muito bom, e a cidade é acolhedora. É tudo de bom.”

A segunda posição ficou com um companheiro de equipe, Robson Pereira de Lima, que fechou em 1h12min21s. “É uma prova que há muito tempo eu vinha acompanhando e tinha um desejo muito grande de correr. Fico feliz de estar com a segunda colocação. O desejo é de treinar ainda mais, para voltar e lutar pelo primeiro lugar no pódio”, desafiou.

No feminino, a vitória foi de Luiza Cravo, de Niterói (RJ), que percorreu o trajeto em 1h26min50s. “Estava um tempo muito bom, ajudou bastante. Foi uma prova bem disputada, senti que não podia afrouxar nem um segundo e fui assim até o final, sempre pensando que tinha gente atrás para me buscar”, revelou a campeã.

Já o Desafio 8km foi vencido por Marcelo Romano Souza Alexandre, com 30min12s. Rozelene Rodrigues Padilha, de Paranavaí (PR), foi a primeira no feminino, com tempo bruto de 33min36s. “Não é fácil, mas dá para superar”, ponderou Rozelene, que já tinha ficado com o título em 2019. “No ano que vem, pretendo fazer a meia maratona.”

Os resultados completos, com os tempos de todos os corredores e a classificação final de todas as categorias, estão disponíveis no site https://meiamaratonadascataratas.com.br/.

Meia maratona – masculino (geral):

1º) Alessandro de Souza – 1h09min47s

2º) Robson Pereira de Lima – 1h12min21s

3º) Fabio de Paula – 1h13min06s

4º) Wagner Nunes dos Santos – 1h13min09s

5º) Rodrigo Lopes – 1h13min20s

Meia maratona – feminino (geral):

1ª) Luiza Cravo – 1h26min50s

2ª) Babi Beluco – 1h27min47s

3ª) Fabiana Correia Ferreira – 1h29min03s

4ª) Ana Paula Vega Lamim Leal – 1h31min34s

5ª) Rebecca Maria Núñez Acosta (Paraguai) – 1h34min03s

Desafio 8km – masculino (geral):

1º) Marcelo Romano Souza Alexandre – 30min12s

2º) Leonardo Tadeu Oliveira – 31min08s

3º) Gilson Borsatto – 31min22s

4º) Luciano Jambeiro – 31min33s

5º) Fredi Edgar Villamayor Torales (Paraguai) – 32min43s

Desafio 8km – feminino (geral):

1ª) Rozelene Rodrigues Padilha – 33min36s

2ª) Mariana Fortunato – 33min53s

3ª) Maria Mônica Elias de Matos – 34min19s

4ª) Carolina Lima Della Monica – 35min45s

5ª) Elaine Regina Pauly Cervilha – 38min

Retomada do turismo

A 13ª Meia Maratona das Cataratas foi uma realização do Parque Nacional do Iguaçu/ICMBio e Cataratas do Iguaçu S.A. A corrida contou com o patrocínio da Nissei – Paraguai, Fundo Iguaçu e Água Mineral Sferriê. A promoção foi da RPC.

Para a chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Cibele Munhoz Amato, a edição deste ano foi especial. “Essa prova já é importante para o parque por todo o histórico que existe, mas essa foi especialmente emocionante, em função da sensação de que as coisas estão voltando e o desejo de que sejam muito melhores que antes”, afirmou.

Adelio Demeterko, diretor-executivo da Cataratas S.A., considerou o retorno da meia maratona, após dois anos de adiamentos, um momento de celebração. “A gente viu a emoção das pessoas na largada. Para nós, que fazemos a corrida, é um sentimento de missão cumprida poder entregar a prova em um dia lindo como esse”, comemorou.

“A meia maratona é muito importante, tanto para promover o destino turístico como para movimentar a economia. Nós temos quatro mil pessoas aqui correndo, além dos acompanhantes e das famílias que vieram para Foz do Iguaçu, movimentando a economia, os hotéis, toda a cidade”, complementou Adelio.

Ênio Eidt, presidente do Fundo Iguaçu, tem o evento como uma importante ferramenta para a promoção do turismo. “O Fundo Iguaçu, desde que foi criado, sempre acreditou nos bons projetos. A meia maratona é um dos bons projetos na área de divulgação, que é uma das nossas prioridades. Participar como apoiadores é uma honra”, disse.

Felipe González, presidente do Visit Iguassu, reforçou a avaliação de Eidt. “A prova dá uma visibilidade extraordinária, principalmente na mídia nacional, e traz, além de participantes de vários lugares, uma simpatia para a cidade, porque une saúde e meio ambiente, o que tem tudo a ver com o nosso destino”, adicionou.