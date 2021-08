Mais uma conquista para ratificar o histórico recente de brilho em nacionais

Time feminino terminou o Brasileiro Sub-18 com o vice-campeonato. Já são oito resultados importantes nos últimos cinco anos

A equipe Londrina/FEL/IPEC mostrou mais uma vez por que tem uma das equipes femininas mais fortes das categorias de formação do atletismo brasileiro. No Campeonato Brasileiro Sub-18, realizado em São Paulo, no último final de semana, o time das mulheres terminou a competição na segunda colocação, atrás apenas das anfitriãs do Centro Olímpico. Disputa acirrada até as últimas provas e com pequena vantagem de pontos para as paulistas: 95 a 83.

A campanha do time feminino londrinense teve oito pódios, com dois ouros, quatro pratas e dois bronzes. “Mais uma grande conquista em equipe. Tudo o que fazemos no dia a dia de treinos reflete aqui nesse momento, que fica marcado na carreira de todos. Somente gostaria de ressaltar o esforço e entrega de toda a equipe. Mais um grande resultado para o atletismo de Londrina e do Paraná”, destacou o técnico Gilberto Miranda.

Considerada uma das principais promessas do atletismo brasileiro nessa categoria, Gabriela Tardivo brilhou mais uma vez e venceu as provas dos 1500 metros rasos e 3000 metros com obstáculos. “Foi emocionante, uma felicidade enorme. A gente treina e se esforça tanto por momentos como esse. Só agradecer mais uma vez a toda equipe e meu treinador (Cristiano Ribeiro), que estão sempre comigo no dia a dia”, falou a jovem.

Júlia Ribeiro (Colégio Ética) e Nicole Braz Domene também subiram duas vezes ao pódio. A primeira foi prata nos 400 metros e bronze nos 200 metros, enquanto a segunda faturou prata nos 200 metros e bronze nos 100 metros. A lista de medalhistas da equipe feminina londrinense ainda teve Bianca Cristine Davi, prata nos 2000 metros com obstáculos e Giovanna Vespero (Colégio Ética), prata no arremesso do peso.

Entre os homens, Luis Felipe Abílio foi o grande nome, ao conquistar a medalha de ouro no lançamento do martelo.

Histórico recente

A equipe Londrina/FEL/IPEC contabiliza conquistas importantes em Campeonatos Brasileiros Interclubes com seu time feminino nos últimos cinco anos. De 2016 para cá, já são cinco vice-campeonatos, uma terceira colocação e um título nacional em categorias menores. Além de uma quarta colocação, também entre as mulheres, no Troféu Brasil, a maior competição de atletismo da América Latina.

Miranda credita a boa sequência de conquistas ao trabalho desenvolvido pela equipe nos últimos anos. “São frutos que a gente vem colhendo com esse trabalho continuado, que começa com a detecção destes talentos nos polos e a lapidação e preparo deles na pista, com treinamentos de alta performance e toda uma estrutura à disposição destes jovens. Isso com certeza tem feito a diferença para estes resultados acontecerem”, destacou o treinador.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Histórico recente feminino da Londrina/FEL/IPEC em Brasileiros Interclubes:

2016

Vice-campeã brasileira feminina – Sub-20

2018

Vice-campeã brasileira feminina – Sub-16

2019

Campeã brasileira feminina – Sub-18

Vice-campeã brasileira feminina – Sub-16

Quarta colocada no Troféu Brasil 2019

2020

Vice-campeã brasileira feminina – Sub-18

Terceira colocada (feminino) Brasileiro - Sub-20

