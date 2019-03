Melhores de 2018 são reconhecidos em premiação pela Liga de Handebol do Paraná

Conhecido como um celeiro de grandes atletas, o Paraná revela para o cenário esportivo nacional e internacional cada vez mais talentos. Em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por jogadores, técnicos, dirigentes, lideranças esportivas e instituições de ensino no ano de 2018, a Liga de Handebol do Paraná (LHPR) realizou mais uma edição do Prêmio Melhores do Handebol Paranaense, tendo como palco a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Campo Mourão.

Durante a cerimônia foram relembrados os inúmeros desafios que os esportistas enfrentaram, ao longo do último ano, para chegar ao ponto mais alto das competições, o que os tornaram referência e exemplos a serem seguidos. Foram premiados 56 personalidades em três categorias: Rendimento Esportivo, Esporte Educacional e Mérito Esportivo.

A temporada 2018 chegou próximo a 800 partidas, marca que colocou a LHPR entre as maiores entidades do país em número de jogos realizados. “Ficamos muito felizes com essa marca, resultado da participação efetiva dos clubes filiados, atletas, treinadores e dirigentes da Liga, que juntos fazem acontecer e tornam o handebol do Paraná referência no Brasil. Que 2019 tenhamos muito sucesso e muito handebol”, declarou o presidente da LHPR, Roberto Ferreira Niero (Pimpão), destacando: “O Prêmio Melhores do Handebol Paranaense é uma grande festa aos que se destacaram em 2018, um reconhecimento pelo trabalho, esforço e suor em prol de seus objetivos”.

Na oportunidade, o vice-presidente da LHPR, Erivalto Oliveira (Negão), relembrou o significativo crescimento da modalidade no Estado, atualmente praticada em todos os municípios paranaenses por crianças em idade escolar. “Desde que fundamos a Liga em 2001 houve uma grande adesão, passamos a oferecer competições em categorias menores, o que possibilitou um crescimento expressivo do handebol no Estado, passando a ser amplamente praticado e hoje a Liga é uma entidade esportiva respeitada em todo o Paraná. O trabalho de base realizado nos municípios tem alavancado muito o handebol”, ressaltou.

O secretário municipal de esportes, Marcelo de Oliveira Lima, parabenizou todos os esportistas pelas suas conquistas, reconhecidas com a premiação de melhores do ano de 2018. Premiado com o troféu melhor do ano, o prefeito de Campo Mourão, Tauílio Tezzeli, salientou a importância da modalidade no município, que hoje envolve mais de 500 jovens praticando handebol nas escolinhas de base. “Temos uma lei de incentivo ao esporte desde 2003, com essa lei foram criadas associações e hoje movimentamos a cidade inteira com todas as modalidades voltadas à formação, e a Associação de Handebol é uma das mais importantes, porque ela movimenta vários bairros na iniciação esportiva. A gente percebe que quem pratica o handebol gosta, a família acompanha e os eventos são sempre grandes acontecimentos”, frisou o gestor público.

Representando o diretor geral da UTFPR, Heron de Oliveira Santos Lima, o diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da UTFPR, Rafael Fernando Pequito, destacou a importância do evento e a parceria formada entre as entidades. “Para a universidade que é tecnológica, não oferece em sua grade de cursos Educação Física em Campo Mourão, é um prazer imenso receber um evento desta relevância, parcerias como essa são muito importantes para que todo mundo possa dar um passo à frente, uma vez que o trabalho fica muito mais fácil quando realizado em conjunto. Parabéns a todos os premiados”, enalteceu, após receber o troféu de melhor do ano pela universidade, a qual contribui de forma decisiva para a realização do evento.

Em sua primeira participação no Campeonato Paranaense de Handebol Cadete, o meia esquerda Vinicius Salvador Santos Silva ajudou Paranavaí/Asap na conquista da medalha de prata, sendo eleito o melhor atleta da competição. “Dedico esse prêmio à minha equipe, sem eles não conseguiria sozinho. Essa foi nossa estreia em competições estaduais representando nosso município, acredito que fizemos uma grande apresentação e este prêmio vem para coroar toda dedicação e entrega, minha e do time, para que pudéssemos fazer o nosso melhor dentro de quadra”, frisou.

Maior premiado do evento, a Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar levou 12 troféus pra casa, destes três com o técnico Marlon Aguiar de Araújo (Biroto), que conquistou o título masculino com a categoria sub-16 e o troféu de campeão masculino e feminino dos Jogos Universitários do Paraná. “Essa premiação é de uma grandeza enorme para a nossa modalidade. Esse evento mostra crescimento e a valorização que o handebol tem no Paraná, nos estimula a continuar buscando melhores resultados, além de ser uma motivação maior para trabalhar, não só para buscar ser campeão, mas por tudo que você precisa realizar para chegar ao objetivo almejado”, expôs.

Com um ano repleto de superação, a professora astorgana, Marli Damaceno, recebeu o troféu de melhor técnica da categoria masculina sub-17 da Copa Paraná, junto com seu atleta Gustavo Henrique Gomes, premiado como destaque e artilheiro da mesma competição. “Esse prêmio é um estímulo para continuar trabalhando, um reconhecimento por tudo que realizamos durante um ano de trabalho, assim como também é uma forma de mostrar para o município o que temos feito pelos nossos atletas. Estou emocionada, o último ano foi de grandes desafios, em que os melhores atletas de Astorga foram convidados para jogar para municípios maiores, ganharam bolsas para estudar, então é isso que nós, enquanto técnica, podemos fazer por eles. Estou muito honrada em receber esse prêmio”, frisou.

Premiado pela primeira vez com o troféu da artilharia da categoria juvenil Chave Ouro, o jogador jussarense Matheus José de Souza comemora a conquista. “Esse é meu primeiro prêmio em reconhecimento pela minha atuação, estou muito feliz, vou continuar treinando para que possa viver esse momento mais vezes”, disse.

Jair Grasso é homenageado com o prêmio Mérito Esportivo

Atuante no meio esportivo há mais de 45 anos, Jair Grasso ajudou a colocar Campo Mourão entre as melhores seleções do handebol estadual, tendo conquistado diversos títulos como atleta, técnico e dirigente, entre os mais expressivos está o Campeonato Sul-Americano de Handebol Feminino de 1987, no comando da ASM Campo Mourão.

Formado em Educação Física e mestre em Ciências do Movimento, Jair foi homenageado pela Liga de Handebol do Paraná com o prêmio Mérito Esportivo, concedido a personalidades que se dedicam ao crescimento e desenvolvimento da modalidade no Estado. “Estou muito feliz e surpreso, acho que não merecia tanto. Me lembro que o meu primeiro presente de Natal quando criança foi uma bola, desde então o esporte sempre acompanhou minha vida, graças a Deus meu pai me educou e minha mãe me conduziu muito bem. O handebol foi uma das modalidades que me identifiquei e durante minha carreira, tanto como atleta quanto como dirigente, me dediquei a fazer sempre tudo da melhor maneira possível. Sou muito grato por essa homenagem”, falou emocionado.

Atual diretor geral da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), Jair continua contribuindo com a evolução da modalidade, tendo ao longo dos anos se transformado em um dos grandes ícones do esporte no Paraná. Filho de Agostinho e Otília Grasso, é casado com Lígia Camargo Grasso, com quem tem dois filhos, Danilo e Gabriel. “A base da vida da gente é a família. Com o apoio da nossa família a tendência é que nos tornemos pessoas vencedoras. A família é minha motivação diária para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho. Esse prêmio é um reconhecimento por tudo que já realizei no esporte enquanto atleta, técnico e dirigente, sou muito agradecido por receber esse prêmio”, enfatizou, acrescentando: “Hoje procuro dar o apoio que não tive quando era atleta e busco ensinar que o esporte é um meio para as crianças se tornarem pessoas de bem, mais que estudar é muito importante para ser uma pessoa vencedora na vida”, frisou.

Confira a relação completa dos agraciados com o Prêmio Melhores do Handebol Paranaense 2018:

Categoria Rendimento Esportivo

Copa Paraná de Handebol

Subcategoria Cadete/Sub-15

Feminino

Atleta Destaque: Amanda Carolina Ribeiro Batista – Jussara Handebol

Artilharia: Ana Lara Rugerri Alves – Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

Técnico: Leonilda Aparecida da Silva – Santo Antônio do Sudoeste/Handebol

Masculino

Atleta Destaque / Artilharia: Victor Henrique Roque – AIHA/Prefeitura de Santa Izabel do Oeste

Técnica: Diva de Oliveira Pinguelli – Colégio Estadual Antônio Teodoro de Oliveira/Campo Mourão

Subcategoria Juvenil/Sub-17

Feminino

Atleta Destaque / Artilharia: Nicoly Loreny Novaes do Vale – Promec/Seju/Sarandi

Técnica: Clarice Fátima Braga da Silva - Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

Masculino

Atleta Destaque / Artilharia: Gustavo Henrique Gomes – Prefeitura de Astorga/Academia Corpo e Saúde

Técnica: Marli Christina Damaceno – Prefeitura de Astorga/Academia Corpo e Saúde

Subcategoria Livre

Atleta Destaque / Artilharia: Robson Boehn – HCC/Econômica Móveis/Maranatha Calçados/Corbélia

Técnico: Neudi Antonio Zenatti - Cascavel/Lanali/O2 Saúde

Campeonato Paranaense de Handebol

Subcategoria Infantil/Sub-14

Feminino

Atleta Destaque: Catharina Basso Ribeiro dos Santos – Prefeitura de Arapongas/Semesp

Artilharia: Anne Carla Ribeiro da Silva Salvalagio – Prefeitura de Floraí Handebol

Técnica: Leonilda Aparecida da Silva – Santo Antônio do Sudoeste/Handebol

Masculino

Atleta Destaque: Rhyan Guylhermy Castellini – Prefeitura de Mandaguaçu

Artilharia: Luis Henrique Aparecido Domingues de Souza – IHB Escola Biodiversidade

Técnico: Sandro Alves de Lara – Colégio Marista Pio XII/LHPG/Ponta Grossa

Subcategoria Cadete/Sub-16

Feminino

Atleta Destaque / Artilharia: Andressa Plácido dos Santos – Mariluz Handebol

Técnico: Clarice de Fátima Braga da Silva - Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

Masculino

Atleta Destaque: Vinicius Salvador Santos Silva – Paranavaí/Asahp

Artilharia: Luis Victor Brandalize – Alto Paraná/Handebol/DDC

Técnico: Marlon Aguiar de Araújo – Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

Subcategoria Juvenil/Sub-18

Chave Ouro

Feminino

Atleta Destaque: Vivian Yuri Kimura - Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

Artilharia: Leticia dos Santos Silva – Promec/Seju/Sarandi

Técnica: Clarice Fátima Braga da Silva - Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

Masculino

Atleta Destaque: Matheus Jung Ribeiro – ACH/Associação Cascavelense de Handebol/Cascavel

Artilharia: Matheus José de Souza - Jussara Handebol

Técnico: Eduardo Patrocino Lopes – Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

Chave Prata

Feminino

Atleta Destaque: Tauani Maiara Crespan - Santo Antônio do Sudoeste/Handebol

Artilharia: Rhayane Maria Delatorre – AHSI/Saudade do Iguaçu/Handebol

Técnica: Leonilda Aparecida da Silva – Santo Antônio do Sudoeste/Handebol

Masculino

Atleta Destaque: Rafael Reis Tonini – Prefeitura de Arapongas/ Semesp

Artilharia: André Felipe Novais – Prefeitura de Arapongas/Semesp

Técnico: Levi Aparecido Xavier – Prefeitura de Arapongas/Semesp

Subcategoria Livre

Chave Ouro

Feminino

Atleta Destaque: Eduarda Almeida Rosa – Fecam/AhandeCam/Grupo Integrado/Campo Mourão

Artilharia: Vilma de Oliveira – Prefeitura de Matelândia Handebol

Técnico: Sebastião Fernandes Lopes Neto – Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

Masculino

Atleta Destaque: Tauan Rossoni de Ramos – AHSI/Saudade de Iguaçu Handebol

Artilharia: Robson Boehm – HCC/Econômica Móveis/Maranatha Calçados/Corbélia

Técnico: Leonardo Luiz Bortolini - Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

Chave Prata

Feminino

Atleta Destaque: Aline Cristina Massaro Costa – MRV/Unicesumar/Unimed/Londrina

Artilharia: Vanessa Delmondes Silva - MRV/Unicesumar/Unimed/Londrina

Técnico: Mauro José Ansolin – Prefeitura de Toledo/ATH/APEF

Masculino

Atleta Destaque: Mateus Bruno Galvan – Prefeitura de Dois Vizinhos/Cresol/Click

Artilharia: Douglas de Souza- Prefeitura de Barbosa Ferraz

Técnico: Marco Antônio Mendes dos Santos- EPH – Escolas Paranaense de Handebol

Chave Bronze

Feminino

Atleta Destaque: Jessica Suely Rodrigues Denig – Ourizona Handebol

Artilharia: Valdenice Clemente Rosa – Prefeitura de Cambé

Técnico: Bruno Luiz Teixeira – Capitão Handebol/Dectop/Uniblock

Masculino

Atleta Destaque: Maxwel Robert Dias Pascolati - Ibiporã Handebol

Artilharia: Robson José Fernandes – Prefeitura de Arapongas/Semesp

Técnico: Claudiomiro de Souza Costa – Ibiporã Handebol

Subcategoria Arbitragem

Dupla Estadual: Cintia Vida e Julia Weizenmann

Dupla Continental: Jefferson de Souza Oliveira e Natal Henrique Vilela

Subcategoria Ranking Clubes

1º Lugar: Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

2º Lugar: Associação Cascavelense de Handebol

3º Lugar: Colégio Pio XII/LHCG/Ponta Grossa

Categoria Esporte Educacional

Subcategoria Esporte Universitário

Equipe Masculina/Feminina: Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

Técnico: Marlon Aguiar de Araújo

Subcategoria Esporte Escolar

Jogos Escolares do Paraná - divisão A (15 a 17 anos)

Naipe Feminino: Colégio Santa Maria, de Cascavel.

Técnico: Marcos Galhardo

Naipe Masculino: Colégio Estadual Marcelino Champagnet, de Londrina.

Técnico: Leandro Vinicius Floriano

Jogos Escolares do Paraná - divisão B (12 a 14 anos)

Naipe Feminino: Colégio Estadual Humberto de Campos, de Santo Antônio do Sudoeste.

Técnica: Leonilda Aparecida da Silva

Naipe Masculino: Colégio Sepam, de Ponta Grossa.

Técnico: João Leandro Bartmak Pereira

Mérito Esportivo

Jair Grasso – presidente da Associação de Handebol de Campo Mourão (AhandeCam)

Homenageados

Tauílio Tezzeli – Prefeito de Campo Mourão

Heron de Oliveira Santos Lima – Diretor geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Campo Mourão.