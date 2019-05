Miro Cruz estreia no Autódromo de Londrina em busca do primeiro pódio da temporada

Vivendo uma temporada de adaptação desde que trocou de categoria no Mercedes-Benz Challenge, o goiano Miro Cruz terá um novo desafio para a terceira etapa da temporada, marcada para o próximo domingo (2), no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina (PR). Será a primeira vez que ele vai acelerar na pista paranaense.

“É mais um fator para buscar se adaptar o mais rápido possível. Sei que é uma pista bastante técnica e rápida. O meu objetivo é de buscar o primeiro pódio da temporada e se mandar no top 10 do campeonato”, avalia Miro, que corre com as marcas Dolce Mix Sabores Gelados e TXC Brand Vestuário em sua CLA45AMG.

Acostumado com o calor de Goiânia, Miro Cruz torce para que a temperatura em Londrina esteja um pouco mais alta que a apontada pelos institutos de meteorologia. A previsão é de média de 17 graus durante o fim de semana, com possibilidade de chuva para o dia da corrida.

“Passei muito frio no último fim de semana durante as provas de kart que disputei em Cascavel. Tomara que em Londrina o clima esteja mais ameno”, torce.

A terceira etapa do Mercedes-Benz Challenge abre a programação na sexta-feira, com três sessões de treinos livres. No sábado, serão mais duas sessões livres e o treino classificatório. A corrida está programada para domingo, às 12h50, com transmissão pelo BandSport.