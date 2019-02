MRV Engenharia renova patrocínio com Handebol Londrina

Construtora vai apoiar a equipe por mais uma temporada, depois dos bons resultados alcançados em 2018

Com grande destaque na temporada passada, conquistando o vice-campeonato paranaense e o terceiro lugar na Liga Nacional Masculina, o Handebol de Londrina teve o patrocínio renovado com a MRV por mais uma temporada. A construtora é patrocinadora da equipe desde 2016.

A MRV Engenharia é a empresa privada brasileira com maior investimento no esporte e se orgulha disso. A maior construtora da América Latina anunciou também dois novos patrocínios no futebol: o tradicional time mineiro América Futebol Clube e o Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube, do Espirito Santo; além da renovação do patrocínio ao Uberaba Sport Club.

Segundo Rodrigo Resende, diretor de Comunicação e Marketing da MRV, a companhia acredita no esporte como um meio de aproximação com o público, além de ser um propagador de grandes valores. “Enxergamos o apoio ao esporte não só como uma ferramenta de marketing, mas também como um meio de contribuir com o desenvolvimento social”, fala.

Dentre os esportistas que levam a marca da MRV em suas camisas estão grandes clubes de futebol (São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza), vôlei (Vôlei Renata, Vôlei Taubaté, Vôlei Ribeirão), Futebol Americano (Galo F. A.) e o piloto de Fórmula 2 Sérgio Sette Câmara.

Asimp/MRV