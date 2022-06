Município apoia Londrina como sede do Brasileiro e Sul-Americano de Capoeira em 2023

Pedido foi apresentado ao prefeito Marcelo Belinati em reunião, ontem (22); eventos devem reunir cerca de 300 lutadores

Londrina vai sediar, em 2023, os campeonatos Brasileiro e Sul-Americano de Capoeira. O pedido foi apresentado Ontem (22) ao prefeito Marcelo Belinati, que confirmou de pronto o interesse em receber os eventos na cidade. A solicitação foi feita durante encontro no gabinete do prefeito, em que participaram o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido, o responsável regional da Paraná Esporte em Londrina, Vilmar Aparecido Caus, e, representando a Confederação de Capoeira Desporto do Brasil e Federação Paranaense de Capoeira, o advogado Ivan Luiz Camargo do Santos; entre outros.

São previstos, para os dois eventos, cerca de 300 atletas, mais árbitros. No Sul-Americano, devem comparecer representantes de oito países, inclusive do Brasil.

Ao aprovar a realização dos torneios em Londrina, o prefeito Marcelo Belinati destacou a importância de valorizar a capoeira, dança introduzida no Brasil pela população negra escravizada e que, após muitos anos marginalizada, hoje é reconhecida como luta dentro das modalidades de prática esportiva. “A capoeira é uma arte popular, das raízes da história do Brasil. Para quem não sabe, a capoeira começou aqui no Brasil e daqui foi para outros países. Sediar esses eventos muito nos honra, pois poderemos mostrar força para o mundo todo para levar a capoeira às Olimpíadas. Essa é uma demanda mais do que justa, obter o reconhecimento mundial desse esporte que faz parte da história do Brasil”, frisou.

Ainda não está definida a data dos campeonatos, mas a previsão é que sejam realizados entre maio e julho de 2023. Na reunião, o presidente da FEL, Marcelo Oguido, reforçou o apoio da Fundação para as entidades e grupos de capoeira. “Estamos muito felizes em poder receber esse grande espetáculo no ano que vem, que será o Sul-Americano e Brasileiro de Capoeira de 2023. Londrina está de portas abertas e seremos parceiros sim da capoeira no Brasil”, disse.

Entre os participantes do encontro estava o Mestre Farinha, título de Reginaldo Barboza de Jesus. Há 35 anos praticando, ensinando e aprendendo com a capoeira, ele afirmou que ter em sua cidade eventos desse porte será uma grande conquista para a modalidade. “Londrina sempre teve um movimento muito forte com a capoeira, então eu vejo que é mais do que merecido esse grande evento aqui na cidade. E Londrina tem uma capacidade absurda para vários tipos de eventos, então a gente fica muito feliz como capoeirista, como atleta e como aprendiz, também, dessa arte maravilhosa que é a capoeira”, afirmou.

Por um longo período, os praticantes de capoeira se esforçaram para descriminalizar a prática. E até hoje, segundo o Mestre Farinha, ainda existem barreiras a serem superadas; dentre elas, o reconhecimento profissional. “Algumas pessoas ainda discriminam pelo fato de não conhecer a arte, de não saber a história dessa luta. A capoeira nasceu da necessidade de liberdade, liberdade de existir como gente, então é muito importante que venham esses eventos para Londrina aprender sobre tudo isso”, frisou.

O advogado da Confederação de Capoeira Desporto do Brasil e Federação Paranaense de Capoeira, Ivan Luiz Camargo do Santos, acrescentou que, este ano, a descriminalização da capoeira completa 85 anos. Santos também citou que a indicação de Londrina como cidade-sede do Campeonato Brasileiro partiu de indicação da Paraná Esportes. “Londrina será sede do Paraná Combate em outubro, e a capoeira é uma das modalidades. E, em uma reunião, foi questionado sobre Londrina sediar o Campeonato, já que tem toda a estrutura necessária. E hoje, saímos com o compromisso e apoio do prefeito, faltando apenas definir qual será a data do evento”, citou.

O encontro teve ainda a presença do vereador Fernando Madureira; do presidente em exercício do Conselho Estadual da Promoção de Igualdade Racial, Alexandre César; e do presidente do Conselho Municipal da Promoção de Igualdade Racial de Cambé, Marcos Aparecido Soares.

NCPML