Musa e atleta fitness Luci Padilha faz sucesso com shape perfeito

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer um babando, a musa e atleta fitness Luci Padilha vem encantando nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Gaúcha, de Canoas, Luci passou por uma grande transformação em sua vida, mãe de dois meninos, um especial, que possui síndrome de down e autismo, a beldade começou a focar na musculação para cuidar dele e de si mesma, e acabou se apaixonando pelo esporte.

Aos 33 anos, a musa fitness conta com o apoio do seu marido e sua família para competir. Inclusive para participar da sua primeira competição oficial, Luci teve que mudar muito seu shape e precisou muito da ajuda do seu treinador, onde trouxe um Top 3 e um Top 4 em março de 2020. Agora, a atleta se prepara para uma nova competição em março de 2021.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente. Diariamente, a beldade recebe uma enxurrada elogios diariamente dos seus seguidores, além de sucesso como modelo para diversas marcas fitness.