Nadador paranaense conquista índice para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em seletiva

O nadador Eric de Oliveira Tobera, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), conquistou índice para integrar a seleção brasileira nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que ocorrem de 24 de agosto a 5 de setembro de 2021. Tobera participou da Fase de Treinamento Seletiva de natação, realizada entre os dias 2 e 5 de junho, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP).

Além do atleta da PUCPR, outros 28, de um total de 58 participantes, atingiram o índice. Agora, os nadadores esperam a validação da elegibilidade por parte do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) e a convocação oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que deve ocorrer até o fim deste mês. Na natação, a delegação brasileira possui 35 vagas para os jogos da capital japonesa.

Tobera tem 27 anos e é natural de Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais, e foi o 5° colocado na prova dos 50 metros livre no Parapan de Lima, no Peru, em 2019, além de já ter participado de diversas competições nacionais e internacionais. O jovem tem paralisia cerebral e conta que aliou a natação às suas atividades de reabilitação, quando seu avô teve a ideia de construir uma piscina no quintal de casa para que Tobera pudesse praticar exercícios físicos.

“Eu digo que foi o esporte que me escolheu. Tenho orgulho de fazer parte da PUCPR, de ter ‘sangue bordô’ [em alusão às cores da Universidade]. Venho de anos de treinamentos intensivos e sei que estou dando o meu melhor. Conto com a torcida de todos para que vocês possam acompanhar a realização de mais um sonho”, afirma o atleta.

Inclusão

Os atletas da PUCPR, instituição que atua como promotora do desenvolvimento regional e inclusão social, têm toda a infraestrutura da Universidade à disposição. Os jovens contam com acompanhamento dos cursos de Educação Física, Fisioterapia e Psicologia, têm rotina de treinos diários e passam por avaliações constantes.

