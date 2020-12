Natacha Silva conquista título na Brasil Fitness Show

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a musa fitness Natacha Silva vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Natacha Silva é atleta fitness e disputou na última semana uma competição de fisiculturismo chamada Brasil Fitness Show, onde conquistou o título na categoria Top 1 Woman Angel. Sobre essas conquistas, a musa fitness relatou como foi a emoção de levantar esse troféu.

"Depois de um longo caminho percorrido devemos sempre parar e agradecer até onde conseguimos chegar, enquanto reunimos forças para continuar lutando", declarou em postagem nas redes sociais a nova campeã do BFS, que vai continuar com sua rotina de treinos pesados para as próximas competições.

Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente.

A musa fitness Natacha Silva faz bastante sucesso nas redes sociais sempre mostrando sua ótima forma com cliques exaltando seu corpo perfeito para os seus seguidores