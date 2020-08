Nelsinho Piquet estreia pelo Império Endurance Brasil em Interlagos

Ex-F1 que atualmente compete na Stock Car vai disputar a etapa de abertura do campeonato a bordo de um protótipo AJR

O grid do Império Endurance Brasil ganhou um reforço de peso para a disputa da abertura da temporada. O piloto de Stock Car Nelsinho Piquet, com passagem pela F1, Nascar e outras diversas categorias ao redor do mundo, estará neste final de semana em Interlagos competindo a bordo do protótipo AJR da equipe MC Tubarão. Ele irá dividir o carro da categoria P1 com os pilotos Tiel Andrade e Julio Martini.

Esta será a primeira participação de Nelsinho no Império Endurance Brasil. Em Interlagos, ele se une a outros nomes da Stock Car, como Ricardo Maurício, Átila Abreu, Cesar Ramos, Julio Campos, Rafael Suzuki, Marcos Gomes, Guilherme Salas e Vitor Genz.

"Estou feliz em participar pela primeira vez do Endurance Brasil e poder andar em um carro tão rápido. Fazia tempo que não acelerava um carro tão veloz, perto de 300 km/h. Também será uma grande oportunidade para acumular quilometragem em Interlagos e chegar mais afiado à próxima etapa da Stock Car. Com a pandemia ficamos bastante tempo sem competir, então é sempre bom pilotar manter o ritmo para o restante da temporada.”, disse o ex-F1, que estava ansioso para conhecer o Endurance nacional.

“Já pilotei inúmeros carros em mais de 20 anos de carreira e faltava competir no Endurance Brasil, uma categoria que cresce muito e tem belíssima organização. Agradeço a confiança da MC Tubarão e espero ajudar a equipe. Desejo uma boa recuperação ao piloto Paulo Sousa, a quem estou substituindo em São Paulo”, finalizou Nelsinho.

No total, a Império Endurance Brasil estreia em Interlagos com um grid de 38 carros divididos em cinco diferentes categorias. A largada da prova que abre a temporada e contará com quatro horas de duração está marcada para as 11h30 deste sábado e será transmitida ao vivo pelo Sportv e pelo canal da Império Endurance Brasil no youtube.