No fechamento do ano, Londrina/FEL/IPEC disputa Brasileiro Sub-23

Equipe terá 22 atletas e mira bons resultados na disputa do torneio em Bragança Paulista (SP)

O último desafio do ano começa hoje para a equipe Londrina/FEL/IPEC. É o Campeonato Brasileiro Sub-23 de atletismo, que será realizado no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista (SP). A competição, que vai até amanhã,18, vai reunir 460 atletas, representando 92 clubes de 19 Estados e do Distrito Federal.

O time londrinense viajou ontem com uma delegação formada por 26 integrantes, sendo 22 atletas e quatro treinadores. Embalada pelos bons resultados recentes em campeonatos nacionais interclubes, a equipe mira novamente um bom desempenho para encerrar a temporada em alta.

E as apostas recaem sobre o time feminino, recheado de destaques como Camila Irene Abílio e Julia Barbosa, campeãs brasileiras sub-18 no lançamento do martelo e lançamento do disco, respectivamente; Giovanna Nogueira Vespero (Colégio Ética), prata no arremesso de peso no Brasileiro Sub-18, e Giovanna Aparecida Venancio, bronze no arremesso de peso e prata no lançamento do disco no Brasileiro Sub-20. No lançamento do dardo, Shayara Cristina Ribeiro é uma das favoritas ao pódio.

Julia Barbosa destacou a importância da competição e a meta de fechar a temporada com mais um bom resultado. “Brasileiro é sempre um campeonato importante, de alto nível, em que a gente pode crescer e evoluir. Vou trabalhar muito para fazer o meu melhor e brigar por boas marcas e colocações”, projetou a jovem.

O técnico Gilberto Miranda ressaltou que a base da equipe para o torneio é formada por atletas mais jovens, sendo a maioria competidores da categoria sub-18. “É um grupo que tem mostrado muito potencial, e que temos acreditado bastante na evolução destes atletas. Por isso cada competição é sempre uma boa oportunidade”, pontuou.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp