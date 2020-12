Nova presidência da LNB é eleita

Clubes elegem, por aclamação, Delano Franco e Carlos Renato Donzelli presidente e vice, respectivamente, da Liga Nacional de Basquete

Em Assembleia Geral realizada n terça-feira (dia 15/12), através de vídeo conferência, os clubes elegeram, por aclamação, Delano Franco e Carlos Renato Donzelli como os novos presidente e vice-presidente, respectivamente, da Liga Nacional de Basquete (LNB). O mandato da nova presidência se inicia em 2021 e tem a duração de dois anos.

Ambos são empresários e referências nas suas áreas de atuação profissionais, mas também carregam um histórico relevante de gestão no esporte nos últimos anos. O carioca Delano Franco foi CEO de multinacionais no mercado financeiro, como o Bank of New York Mellon – Brasil Asset Management e Brookfield Gestão de Ativos, e em 2019, assumiu o cargo de Vice-Presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo.

"Fico muito honrado em ter sido escolhido presidente da Liga Nacional de Basquete para os próximos dois anos. A entidade é um case de sucesso em meio às dificuldades que marcam os esportes olímpicos no Brasil. Espero que, com a valiosa ajuda da diretoria e do conselho de administração da Liga, assim como seu excelente corpo técnico, consigamos galgar mais alguns degraus em nosso desenvolvimento, contribuindo para grandeza do basquete Brasileiro", afirmou o novo presidente.

Já o Francano Carlos Donzelli é diretor Executivo da Holding do Grupo Luiza, composta por empresas que atuam nos setores tecnologia, serviços financeiros e varejo e é o atual presidente do Conselho do Sesi Franca Basquete, quando liderou o projeto de reestruturação financeira e administrativa do clube nos últimos anos.

"A Liga Nacional de Basquete é fruto de um trabalho de abnegados que transformam todos os dias a paixão pelo basquete em trabalho de gestão e muito profissionalismo. Fico grato em fazer parte deste time e de poder ajudar de alguma forma", afirmou Donzelli.

Com uma visão moderna e inovadora, a nova presidência tem também a responsabilidade de manter a filosofia que sempre pautou as decisões da Liga Nacional de Basquete nesses 12 anos de existência. A entidade esportiva mais democrática do Brasil tem a união dos clubes como principal alicerce da gestão.

"Hoje é um dia muito especial para a história da Liga Nacional de Basquete, pois temos aqui uma presidência formada por Delano e Donzelli, que estão totalmente envolvidos no desenvolvimento e crescimento da entidade", afirmou Kouros Monadjemi, o primeiro presidente eleito da LNB. "Tenho certeza que os dois trarão uma nova experiência, uma visão empresarial, de mercado, e que fará com que a Liga cresça cada vez mais. Como parte dessa família LNB, estou feliz e vou apoiar para que a gente continue nessa evolução constante do basquete brasileiro", completou.

"A nova presidência vai trazer um dinamismo diferente para a Liga, principalmente pelo histórico empresarial e a visão de empreendedorismo que ambos possuam na vida profissional. Além disso, como eles já fazem parte do Conselho de Administração da Liga há um tempo, com certeza, vão saber preservar os conceitos que permeiam a gestão da Liga, como a união dos clubes e democracia nas decisões, grandes marcas do sucesso da entidade nos últimos anos", comentou Cássio Roque, segundo presidente eleito da LNB.

Delano Franco será o quarto presidente eleito da história da Liga Nacional de Basquete. O primeiro foi Kouros Monadjemi, presidente durante os quatro primeiros anos da entidade (2008 a 2012), seguido por Cássio Roque (2013 a 2016) que, após quatro anos, deu seu lugar a João Fernando Rossi (2017 a 2018).

"É muito significativo para a história da Liga, que completou 12 anos há pouco tempo, ter a eleição de um quarto presidente diferente, representando um novo estado brasileiro e com um histórico no esporte relacionado a um novo clube. Essa é a grande força da LNB: a união dos clubes e a decisão coletiva em prol da evolução do basquete nacional", afirmou João Fernando Rossi, segundo presidente eleito da LNB e, hoje, diretor-executivo de marketing do São Paulo F.C.

No último mandato presidencial da LNB (2019 – 2020), o primeiro presidente Kouros Monadjemi voltou a ser eleito pelos clubes, mas após o primeiro ano no cargo, pediu o afastamento e passou à liderança da entidade ao seu vice, Nilo Guimarães.

Por possuir um cargo de secretário de esportes na cidade de Mogi das Cruzes (SP), um cargo público, Nilo encaminhou uma carta de renúncia para se licenciar dessa função, em novembro deste ano, e o ex-técnico Lula Ferreira assumiu a posição nos últimos dois meses do mandato. O supervisor do Sesi Franca foi nomeado à presidência por ser o integrante mais velho no Conselho de Administração da LNB, segundo consta no Estatuto da entidade.

"Todos os presidentes que passaram pela Liga se esforçaram muito para que os conceitos de gestão e união se mantivessem ao longo dos anos. Tirar a camisa dos clubes para sentar com todos os seus adversários na mesma mesa para tomar decisões em prol do basquete é algo que me orgulha e que faz da LNB um sucesso. Tenho certeza que a nova presidência vai continuar buscando essa unidade e a evolução da Liga", afirmou Lula Ferreira.

